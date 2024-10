Eduardo Paes, reeleito, diz que ‘é hora de parar com a polarização’

Apesar de se manter neutro diante de eleições no Rio, Lula foi elogiado pelo candidato do PSD, que afirmou a ajuda constante do presidente ao Estado

RENAN AREIAS/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Paes dedicou a vitória em primeiro turno ao presidente e fez acenos ao governador Cláudio Castro (PL)



Ao manter a estratégia de ficar longe da polarização que se esperava para o pleito deste ano em todo o país, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), foi reeleito em primeiro turno ontem. A vitória se deu mesmo com a presença intensa do ex-presidente Jair Bolsonaro no Rio na última semana, em uma tentativa de garantir vitória no berço do bolsonarismo, apoiando Alexandre Ramagem (PL). Após o resultado das urnas, o prefeito do Rio mandou uma “mensagem para o Brasil”: “Chegou a hora de parar com essa polarização. Dá para se unir independente da visão de mundo. Cuidar de um estado tem muito a ver com cuidar de quem precisa. É uma mensagem para o Brasil. Queria agradecer ao presidente Lula, que ajuda a gente no Rio há muito tempo”. Lula se manteve neutro na campanha carioca.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Paes dedicou a vitória em primeiro turno ao presidente e fez acenos ao governador Cláudio Castro (PL). No último debate da disputa no Rio, Ramagem fez críticas à atuação de Castro na Segurança Pública. “Governador Cláudio Castro, estamos do seu lado. A partir de hoje, terminam os conflitos”, afirmou Paes ontem. Segundo o prefeito, “não dá mais para continuar politizando tudo no Rio de Janeiro”. Em outro ponto do discurso, Paes disse que, apesar de discordar de pontos da gestão do governador, está aberto para trabalhar com ele, assim como faz com o governo federal. “O governador precisa entender que é dele esse papel (segurança pública)”, pontuou. De acordo com o prefeito, Castro “não pode ceder à pressão política” e cita casos em que o governador teria colocado comandantes em batalhões para atender aliados.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Marcelo Bamonte