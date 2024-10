PL se destaca nas eleições no Nordeste, superando o PT em capitais

Em 2020, partido não havia conquistado nenhuma vitória nas capitais da região; agora, o PL já garantiu a vitória em Maceió e está presente nas disputas em Aracaju, João Pessoa e Fortaleza

O PL obteve um desempenho notável nas eleições, elegendo um prefeito e avançando com mais candidatos ao segundo turno em capitais do Nordeste em comparação ao PT. Em 2020, o partido não havia conquistado nenhuma vitória nas capitais da região. Agora, o PL já garantiu a vitória em Maceió com João Henrique Caldas (JHC) e está presente nas disputas em Aracaju, João Pessoa e Fortaleza. O PT, por sua vez, se qualificou para o segundo turno em Fortaleza e Natal. Na capital cearense, André Fernandes, do PL, enfrentará Evandro Leitão, do PT, no segundo turno. Fernandes terminou o primeiro turno em uma posição favorável, mas a rejeição ao ex-presidente Bolsonaro na cidade pode representar um obstáculo.

Dados recentes indicam que 66% da população de Fortaleza desaprova Bolsonaro, enquanto Camilo Santana, atual governador, possui uma taxa de aprovação de 59%. Em Aracaju, o PL também se destacou, com Emília Corrêa liderando a disputa contra Luiz Roberto, do PDT. Já em João Pessoa, o atual prefeito Cícero Lucena, do PP, quase garantiu a vitória no primeiro turno e agora enfrentará Marcelo Queiroga, do PL. Em Natal, a disputa será entre Paulinho Freire, do União-RN, e Natália Bonavides, do PT-RN.

O PT, no entanto, enfrenta desafios em várias localidades. Em Caucaia, no Ceará, Catanho, do PT, avançou para o segundo turno com uma margem mínima de apenas oito votos. Em Sobral, Izolda Cela, do PSB e apoiada por Camilo Santana, foi derrotada por Oscar Rodrigues, do União. Além disso, o partido sofreu uma derrota em Feira de Santana, na Bahia, onde Zé Neto, do PT-BA, foi superado por José Ronaldo, do União.

