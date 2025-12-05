Jovem Pan > Notícias > Política > Eduardo visita Muro das Lamentações em Israel e pede: ‘Solta o Bolsonaro’

Eduardo visita Muro das Lamentações em Israel e pede: ‘Solta o Bolsonaro’

Longe do Brasil, o parlamentar também se encontrou com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu

  • Por Nátaly Tenório
  • 05/12/2025 18h03
Reprodução/Instagram Eduardo Bolsonaro O Muro das Lamentações é considerado um dos espaços mais sagrados para o judaísmo

Durante a viagem que fez a Israel, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) esteve no Muro das Lamentações e deixou um bilhete com a mensagem: “Solta o Bolsonaro”. A cena, registrada em vídeo e divulgada por ele nas redes sociais nesta quinta-feira (4), acontece em meio ao esforço da família para reforçar pedidos públicos pela libertação do ex-presidente, condenado pelo STF por participação na tentativa de golpe.

Longe do Brasil, o parlamentar também se encontrou com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu no Knesset, o parlamento israelense.

O Muro das Lamentações é considerado um dos espaços mais sagrados para o judaísmo. Costuma receber visitantes que deixam bilhetes com pedidos, agradecimentos ou orações, inseridos nas pequenas frestas entre as pedras.

