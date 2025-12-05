Flávio confirma intenção do pai em lançá-lo candidato ao Planalto: ‘Cumprir essa missão’
Inelegível e preso, o ex-presidente havia manifestado a aliados a intenção de escolher o senador para enfrentar Lula nas eleições
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) confirmou nesta sexta-feira (5) a intenção do ex-presidente Jair Bolsonaro em lançá-lo candidato à presidência em 2026. Por meio de seu perfil no X (ex-Twitter), o filho mais velho de Bolsonaro disse se “colocar diante de Deus e do Brasil para cumprir essa missão”.
“É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação”, escreveu.
É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação.
Eu não posso, e não vou, me conformar ao ver o nosso país caminhar por um tempo de… pic.twitter.com/vBvHS7M0hJ
— Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) December 5, 2025
Segundo informações divulgadas pelo portal Metrópoles e confirmadas pela Jovem Pan, o ex-presidente disse a aliados querer que o filho mais velho, Flávio, dispute o Planalto nas próximas eleições.
À Jovem Pan, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, confirmou a escolha do ex-presidente. “Nosso Capitão ratificou a candidatura. Bolsonaro falou, está falado”, declarou.
O primogênito do clã Bolsonaro não é considerado um dos favoritos por especialistas. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é avaliado como o nome mais forte para enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e conta com forte apoio de líderes do Centrão, do mercado financeiro e do agronegócio.
Flávio Bolsonaro é experiente na política. No Senado desde 2019, o parlamentar dialoga mais com o centro e até com a esquerda, do que os seus outros irmãos. Sua característica mais pragmática pode ajudar na construção de alianças, mas pode ser rejeitada pela ala mais radical bolsonarista.
O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-RJ) é o mais popular entre os filhos do ex-presidente. No entanto, perdeu força ao deixar o Brasil e articular com a Casa Branca a imposição de sanções contra o Brasil. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro é vista como potencial de conquistar voto feminino por “suavizar” a imagem do bolsonarismo, mas a falta de experiência política pesa contra ela. A madrasta do clã Bolsonaro teve embate público com os enteados que resultou na retirada de apoio do PL a Ciro Gomes na disputa pelo governo do Ceará.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.