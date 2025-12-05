Flávio confirma intenção do pai em lançá-lo candidato ao Planalto: ‘Cumprir essa missão’

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) confirmou nesta sexta-feira (5) a intenção do ex-presidente Jair Bolsonaro em lançá-lo candidato à presidência em 2026. Por meio de seu perfil no X (ex-Twitter), o filho mais velho de Bolsonaro disse se “colocar diante de Deus e do Brasil para cumprir essa missão”.

“É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação”, escreveu.