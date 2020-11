Eleições 2020: Despesa com campanhas eleitorais ultrapassa R$ 37,1 milhões em SP

Confira os gastos, recursos e doadores de campanha dos candidatos à Prefeitura de São Paulo

Imagem: José Cruz/Agência Brasil Antes do segundo turno, candidatos à Prefeitura de SP gastaram 94% dos recursos acumulados



Os candidatos à Prefeitura de São Paulo gastaram em suas campanhas eleitorais, até esta sexta-feira, 13, R$ 37.182.521, segundo levantamento realizado pela Jovem Pan com base nos dados oficiais registrados na plataforma DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O montante de gastos equivale à soma do valor arrecadado por cada um dos 14 candidatos, incluindo a prestação de contas de Filipe Sabará, que desistiu da candidatura. Bruno Covas, representante do PSDB na disputa eleitoral, lidera o ranking com mais de R$ 17,9 milhões desembolsados. Por outro lado, o candidato do PCO, Antônio Carlos, ainda não investiu nenhum real em sua campanha. De acordo com a última pesquisa Datafolha, Bruno Covas (PSDB) lidera a corrida pela Prefeitura de São Paulo, com 32% das intenções de voto. A segunda colocação permanece dividida entre Guilherme Boulos (PSOL) com 16%, Celso Russomanno (Republicanos) com 14% e Márcio França (PSB) com 10%. Jilmar Tatto (PT) acumula 2% das intenções de voto, Andrea Matarazzo (PSD), 1% e Joice Hasselmann (PSL), 1%. Os demais candidatos somaram juntos 5% das intenções de voto. Entre os entrevistados, 28% declararam que ainda não decidiram seus votos. Confira o levantamento de gastos das campanhas eleitorais realizado pela Jovem Pan:

Bruno Covas (PSDB)

Recebido: R$15.012.613,08

Gasto total: R$ 17.921.151,24

Principais gastos:

Produção e edição de conteúdo, vídeo, áudio e fotografia: R$ 10.479.807,00

Pesquisas e testes eleitorais: R$ 1.765.500,00

Serviços advocatícios: R$ 1.370.000,000

Marketing, jornalismo e impulsionamento de conteúdo digital: R$ 1.114.700,00

Principais fontes de receita:

Direção Nacional do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB): R$ 8.156.000,00

Direção Nacional do Podemos: R$ 2.000.000,00

Direção Nacional do Movimento Democrático Brasileiro (MDB): R$ 700.000,00

Direção Estadual/Distrital do Progressistas: R$ 467.260,00

Jorge Mitre, presidente do Hospital dos Olhos de SP: R$ 230.000,00 (R$ 30.000 foram devolvidos)

Rubens Ometto Silveira Netto, presidente do Conselho de Administração da corporação Cosan: R$ 200.000,00

José Roberto Lamacchia, conselheiro do Palmeiras: R$ 200.000,00

José Ricardo Rezek, fundador do Grupo Rezek: R$ 200.000,00

Elie Horn, ex- presidente do grupo Cyrela: R$ 200.000,00

Carlos Alberto de Oliveira Andrade, fundador da CAOA: R$ 200.000,00

Joice Hasselmann (PSL)

Recebido: R$6.065.000,00

Gasto total: R$5.424.857,24

Principais gastos:

Produção e edição de conteúdo, vídeo, áudio e fotografia: R$ 2.982.300,00

Pesquisas e testes eleitorais: R$ 0,00 (sem despesas declaradas nesta área)

Serviços advocatícios: R$ 250.000,000

Marketing, jornalismo e impulsionamento de conteúdo digital: R$ 938.388,00

Principais fontes de receita:

Direção Nacional do Partido Social Liberal (PSL): R$ 5.900.000,00

Direção Estadual/Distrital do Partido Social Liberal (PSL): R$ 165.000,00

Jilmar Tatto (PT)

Recebido: R$ 4.972.688,42

Gasto total: R$ 4.527.186,60

Principais gastos:

Produção e edição de conteúdo, vídeo, áudio e fotografia: R$ 829.500,00

Pesquisas e testes eleitorais: R$ 264.000,00

Serviços advocatícios: R$ 525.000,000

Marketing, jornalismo e impulsionamento de conteúdo digital: R$ 1.869.250,00

Principais fontes de receita:

Direção Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT): R$ 4.946.000,00

Direção Municipal / Comissão Provisória do Partido dos Trabalhadores (PT): R$ 18.900,00

Jorge do Carmo Silva, filiado ao PT: R$ 7.788,42

Guilherme Boulos (PSOL)

Recebido: R$3.965.206,61

Gasto total: R$ 3.328.038,28

Principais gastos:

Produção e edição de conteúdo, vídeo, áudio e fotografia: R$ 929.908,23

Pesquisas e testes eleitorais: R$ 613.500,00

Serviços advocatícios: R$ 150.000,000

Marketing, jornalismo e impulsionamento de conteúdo digital: R$ 642.280,00

Principais fontes de receita:

Direção Estadual/Distrital do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL): R$ 2.723.890,74

Financiamento Coletivo: R$ 828.297,00

Walfrido Jorge Warde Júnior, sócio-fundador do Warde Advogados: R$ 40.000,00

Andrea Matarazzo (PSD)

Recebido: R$ 1.195.000,00

Gasto total: R$ 1.722.562,70

Principais gastos:

Produção e edição de conteúdo, vídeo, áudio e fotografia: R$ 1.620.000,00

Pesquisas e testes eleitorais: R$ 0,00 (sem despesas declaradas nesta área)

Serviços advocatícios: R$ 0,00 (sem despesas declaradas nesta área)

Marketing, jornalismo e impulsionamento de conteúdo digital: R$ 5.000,00

Principais fontes de receita:

Direção Municipal/Comissão Provisória do Partido Social Democrático (PSD): R$ 1.050.000,00

Rubens Ometto Silveira Netto, presidente do Conselho de Administração da corporação Cosan: R$ 100.000,00

Luiz Osvaldo Pastore, senador do MDB: R$ 25.000,00

Márcio França (PSB)

Recebido: R$3.805.546,56

Gasto total: R$950.525,36

Principais gastos:

Produção e edição de conteúdo, vídeo, áudio e fotografia: R$ 115.000,000

Pesquisas e testes eleitorais: R$ 0,00 (sem despesas declaradas nesta área)

Serviços advocatícios: R$ 0,00 (sem despesas declaradas nesta área)

Marketing, jornalismo e impulsionamento de conteúdo digital: R$ 590.000,00

Principais fontes de receita:

Direção Estadual/Distrital do Partido Socialista Brasileiro (PSB): R$ 3.251.937,56

Direção Nacional do Partido Democrático Trabalhista (PDT): R$ 500.000,00

Anderson Pomini, advogado da Pomini Advogados: R$ 15.000,00

Celso Russomanno (Republicanos)

Recebido: R$ 1.422.543,81

Gasto total: R$ 856.304,00

Principais gastos:

Produção e edição de conteúdo, vídeo, áudio e fotografia: R$ 210.000,00

Pesquisas e testes eleitorais: R$ 108.000,00

Serviços advocatícios: R$ 237.500,00

Marketing, jornalismo e impulsionamento de conteúdo digital: R$ 227.000,00

Principais fontes de receita:

Direção Estadual/Distrital do Republicanos: R$ 977.000,00

Direção Municipal/Comissão Provisória – Republicanos: R$ 245.443,81

Otavio Oscar Fakhoury, empresário bolsonarista e fundador do do Aliança Pelo Brasil: R$ 165.000,000

Carlos Mauaccad, fundador da construtora Exto: R$ 15.000,00

Arthur do Val (Patriota)

Recebido: R$ 820.305,42

Gasto total: R$ 747.555,61

Principais gastos:

Produção e edição de conteúdo, vídeo, áudio e fotografia: R$ 61.730,00

Pesquisas e testes eleitorais: R$ 0,00 (sem despesas declaradas nesta área)

Serviços advocatícios: R$ 20.000,00

Marketing, jornalismo e impulsionamento de conteúdo digital: R$ 317.700,00

Principais fontes de receita:

Financiamento Coletivo: R$ 410.085,65

Marcos Aurelio Basso, publicitário: R$ 50.000,00

Jorge Mitre, Presidente do Hospital dos Olhos de SP: R$ 30.000,00

Eric Philip Hime, empresário: R$ 30.000,00

Orlando Silva (PCdoB)

Recebido: R$ 966.229,51

Gasto total: R$ 689.048,73

Principais gastos:

Produção e edição de conteúdo, vídeo, áudio e fotografia: R$ 29.600,00

Pesquisas e testes eleitorais: R$ 0,00 (sem despesas declaradas nesta área)

Serviços advocatícios: R$ 200.000,000

Marketing, jornalismo e impulsionamento de conteúdo digital: R$ 360.000,000

Principais fontes de receita:

Direção Nacional do Partido Comunista do Brasil (PCdoB): R$ 863.115,51

Rodrigo de Carvalho, ex-diretor do PCdoB: R$ 11.000,00

Mauro Luis Lapa e Silva, sócio fundador do escritório Lapa Advogados Associados: R$ 10.000,00

Marina Helou (Rede)

Recebido: R$ R$970.375,31

Gasto total: R$ 651.207,63

Principais gastos:

Produção e edição de conteúdo, vídeo, áudio e fotografia: R$ 15.000,00

Pesquisas e testes eleitorais: R$ 0,00 (sem despesas declaradas nesta área)

Serviços advocatícios: R$ 100.000,000

Marketing, jornalismo e impulsionamento de conteúdo digital: R$ 413.380,000

Principais fontes de receita:

Direção Municipal/Comissão Provisória da Rede Sustentabilidade (Rede): R$ 730.956,24

Direção Estadual/Distrital da Rede Sustentabilidade (Rede): R$ 114.500,00

Beatriz Sawaya Botelho Bracher, escritora e roteirista brasileira: R$ 50.000,00

Pedro Cruz Villares, empresário e investidor: R$ 30.000,00

Filipe Sabará (Novo)

Candidatura suspensa

Recebido: R$ 38.449,00

Gasto total: R$ 230.829,86

Principais gastos:

Produção e edição de conteúdo, vídeo, áudio e fotografia: R$ 50.060,00

Pesquisas e testes eleitorais: R$ 0,00 (sem despesas declaradas nesta área)

Serviços advocatícios: R$ 20.000,00

Marketing, jornalismo e impulsionamento de conteúdo digital: R$ 114.250,00

Principais fontes de receita:

Rodrigo Clemente Kherlakian, proprietário da Itapua Gestão e Administração: R$ 15.000,00

Pedro David de Sanson Camanho, empresário: R$ 12.215,00

Vera Lúcia (PSTU)

Recebido: R$129.045,00

Gasto total: R$ R$128.259,05

Principais gastos:

Produção e edição de conteúdo, vídeo, áudio e fotografia: R$ 31.000,00

Pesquisas e testes eleitorais: R$ 0,00 (sem despesas declaradas nesta área)

Serviços advocatícios: R$ 23.000,00

Marketing, jornalismo e impulsionamento de conteúdo digital: R$ 9.500,00

Principais fontes de receita:

Direção Nacional do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados: R$ 109.700,00

Julia Maria de Siqueira Eid, candidata à vereadora pelo PSTU: R$ 3.400,00

Levy Fidelix (PRTB)

Recebido: R$ 5.000,00

Gasto total: R$ 5.000,00

Principais gastos:

Produção e edição de conteúdo, vídeo, áudio e fotografia: R$ 0,00 (sem despesas declaradas nesta área)

Pesquisas e testes eleitorais: R$ 0,00 (sem despesas declaradas nesta área)

Serviços advocatícios: R$ 0,00 (sem despesas declaradas nesta área)

Marketing, jornalismo e impulsionamento de conteúdo digital: R$ 5.000,00

Principais fontes de receita:

Direção Nacional do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB): R$ 5.000,00

Antônio Carlos (PCO)

Recebido: R$ 1.000,00

Gasto total: R$ 0,00

Principais gastos:

Produção e edição de conteúdo, vídeo, áudio e fotografia: R$ 0,00 (sem despesas declaradas nesta área)

Pesquisas e testes eleitorais: R$ 0,00 (sem despesas declaradas nesta área)

Serviços advocatícios: R$ 0,00 (sem despesas declaradas nesta área)

Marketing, jornalismo e impulsionamento de conteúdo digital: R$ 0,00 (sem despesas declaradas nesta área)

Principais fontes de receita:

Direção Nacional do Partido da Causa Operária (PCO): R$ 1.000,00