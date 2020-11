AO VIVO: Acompanhe as notícias sobre as eleições municipais de 2020 em todo o país

Siga a cobertura e as principais informações do primeiro turno das eleições para prefeito e vereador

ANDRÉ LESSA/ESTADÃO CONTEÚDO - 26/10/2008 Movimento na escola Olavo Pezzoti, na Vila Madalena, durante a votação para o segundo turno das Eleições Municipais de 2008 em São Paulo



Neste domingo, 15 de novembro, 148 milhões de brasileiros vão às urnas para escolher os próximos prefeitos e vereadores de suas cidades. As eleições de 2020 contam com mais de 557 mil candidatos disputando cargos no Executivo e nas câmaras municipais. Neste ano, as seções eleitorais estarão abertas das 7h às 17h – com uma hora a mais no horário de votação em relação aos anos anteriores, devido à pandemia da Covid-19. O objetivo é garantir a segurança dos eleitores para diminuir aglomerações nas zonas eleitorais. Confira abaixo a cobertura especial da Jovem Pan e as principais informações do primeiro turno das eleições municipais para prefeito e vereador em todo o Brasil.

9h47 – São Paulo – Lula vota em São Bernardo do Campo

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva votou na manhã deste domingo (15) em São Bernardo do Campo, acompanhado do também petista e candidato no município Luiz Marinho. Lula falou com a imprensa sobre o legado no PT, o presidente Jair Bolsonaro e a expectativa do partido de voltar a angariar votos.

9h46 – PF cumpre operação Voo da Madrugada contra “derramamento” dos santinhos

A Polícia Federal (PF) cumpre neste domingo, 15, a operação Voo da Madrugada. O objetivo da ação é combater a prática de “derramamento” dos tradicionais santinhos eleitorais no dia do pleito municipal 2020, que acontece em mais de cinco mil municípios brasileiros. Segundo informações da PF, 30 pessoas foram presas e tiveram os materiais de campanha apreendidos. A prática é considerada crime de propaganda eleitoral irregular, já que a legislação permite a distribuição de material de campanha até a véspera da eleição, e possível crime ambiental.

9:36 – Rio de Janeiro – Jair Bolsonaro chega ao RJ para votar

O presidente da República, Jair Bolsonaro, chegou ao Rio de Janeiro para votar. Ele saiu do Palácio da Alvorada, em Brasília, às 7h30. A previsão é de que ele esteja na Escola Municipal Rosa da Fonseca, que fica dentro da Vila Militar, em Deodoro, onde vota, entre 10h e 10h15.

9:26 – São Paulo – Marta Suplicy vota no Jardim Paulistano, em SP

A ex-prefeita Marta Suplicy vota no Jardim Paulistano, em São Paulo. Acompanhada de Bruno Covas, ela elogiou o atual prefeito por “agregar muita gente que nunca votou no PSDB” e classificou o candidato como alguém capaz de juntar o centro, a esquerda e a direita. “Bruno é uma pessoa que conversa com todos. Estou sensibilizada de terem entendido o meu movimento a favor do Brasil e da cidade”, disse.

9:25 – São Paulo – 79 urnas são substituídas

Segundo informações do primeiro boletim do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), 79 urnas já foram substituídas em todo o estado, sendo 31 na capital paulista. O número representa menos de 0,01% dos 85.715 equipamentos distribuídos. O Tribunal informa que todos os locais receberam novas urnas eletrônicas para substituição.

9:13 – São Paulo – Bruno Covas acompanha voto de Marta Suplicy

O atual prefeito de São Paulo, Bruno Covas, chega na casa ex-prefeita Marta Suplicy por volta das 8h40. Eles tomaram café da manhã juntos. Covas estava acompanhado do irmão Gustavo e não se pronunciou. Por volta das 9h10, ele e Marta saíram rumo ao Colégio Madre Alix, no Jardim Paulistano — onde fica a seção eleitoral da ex-prefeita.

9:00 – e-Título regista instabilidade

A área técnica do TSE informa instabilidade momentânea no uso do e-Título em razão do excesso de acessos. Caso o eleitor tenha alguma dificuldade, a orientação é fazer novamente em alguns minutos. Cerca de 400 mil eleitores já justificaram ausência pelo aplicativo.

8:54 – Rio de Janeiro – Benedita da Silva vota na Zona Sul do Rio

A candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro, Benedita da Silva, vota em seção eleitoral no Leme, na Zona Sul da capital fluminense. Concorrente ao cargo pelo Partido dos Trabalhadores (PT), ela saiu da urna fazendo sinal de positivo com as mãos. Benedita, de 78 anos, já foi vereadora e vice-governadora do estado.

8:53 – Rio de Janeiro – Marcelo Crivella vota na Zona Oeste do Rio

O atual prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, vota em um colégio na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade, acompanhado da esposa e do filho. Ele busca uma vaga no segundo turno para tentar se reeleger.

8:45 – São Paulo – Bruno Covas chega na casa de Marta Suplicy

O atual prefeito de São Paulo, Bruno Covas, chega na casa ex-prefeita Marta Suplicy. Eles devem tomar café da manhã juntos. Ele estava acompanhado do irmão Gustavo e não se pronunciou. Depois, Covas deve acompanhar o voto de Marta no Jardim Paulistano, em São Paulo.

8:36 – Ministério da Justiça registra duas tentativas de homicídio contra candidatos

Boletim divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, traz novas atualizações sobre as ocorrências e crimes eleitorais. Segundo o documento, entre os crimes comuns relacionados às eleições, foram identificadas seis ameaças, um furto, um homicídio, duas tentativas de homicídio, 12 casos de lesão corporal, seis portes ilegais de arma de fogo, dois roubos e 12 casos de ameaça a integridade física sem lesões corporais. Os crimes contra candidatos envolvem duas tentativas de homicídio, dois casos de lesão corporal contra concorrentes ao pleito municipais e também seis ameaças. Já entre os casos de crimes eleitorais foram 17 bocas de urna, 31 ocorrências de compra de votos, oito concentração de eleitores, 15 de desobediência às ordens da Justiça Eleitoral; falsidade ideológica; oito casos de fake news e três de transporte de eleitores. Ao todo, são 186 ocorrências registradas em todo o país até às 7h, segundo boletim.

7:50 – Primeiras ocorrências

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou as primeiras ocorrências e crimes eleitorais. De 0h às 7h deste domingo, 15, seis crimes de ameaça, dois atentados de homicídio e duas tentativas de lesão corporal foram identificadas. Além disso, há registro de cinco crimes de boca de urna, 30 de compras de voto, 11 de desobediência e três de desordem. Ao todo, 17 armas, 32 veículos, 2.853 materiais de campanha e mais de R$ 78 mil foram apreendidos nestas primeiras sete horas.

7:44 – Moro se manifesta nas redes sociais

O ex-ministro da Justiça Sergio Moro postou, em em seu Twitter, uma mensagem aos eleitores na manhã desta domingo (15). “É simbólico que a eleição deste 15/11 ocorra no mesmo dia do aniversário da República. O eleitor é responsável pelo que vai acontecer nos próximos 4 anos. Escolha candidatos íntegros e comprometidos com uma gestão honesta e que beneficie a todos, sem discurso de ódio. Vote consciente!”, disse.

7:22 – São Paulo – Ex-presidente Michel Temer vota em SP

Ex-presidente da República Michel Temer vota na Pontifícia Universidade Católica (PUC), em São Paulo. Temer faz parte do grupo de risco e aproveitou a abertura das urnas para ir ao colégio eleitoral. Ele foi o primeiro a votar na sua seção e, apesar de não abrir o voto, disse que “exerceu a democracia” e torce para que “vença o melhor”.

7:05 – São Paulo – Covas está na liderança com 38% das intenções de votos

Na noite deste sábado, 14, o Ibope divulgou novo levantamento que aponta o prefeito Bruno Covas, candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, com 38% das intenções de voto. Na segunda colocação, aparece Guilherme Boulos (PSOL), com 16%. Celso Russomanno (Republicanos) tem 13%, e o ex-governador do Estado de São Paulo Márcio França (PSB) também tem 13%.

7:03 – Veja o que levar e o que não levar para votar

O eleitor deve comparecer à sua seção eleitoral levando um documento oficial com foto, máscara e a própria caneta para assinar o caderno de votação – evitando o compartilhamento de objetos e a disseminação do novo coronavírus. O eleitor também pode levar a cola com os números de seus candidatos. Vale lembrar que não é permitido portar o aparelho celular dentro da cabine de votação. Também são proibidas máquinas fotográficas, filmadoras ou quaisquer instrumentos que possam comprometer o sigilo do voto.

7:00 – Votação iniciada no país

As seções eleitorais já foram abertas no país e os eleitores começaram a registrar o seu voto para a escolha de prefeitos e vereadores. O horário neste ano foi ampliado por causa da pandemia da Covid-19. Para evitar aglomerações, a Justiça Eleitoral determinou que o eleitor poderá comparecer às urnas de 7h às 17h. O período entre 7h e 10h será preferencial para os idosos.

6:48 – Eleitores fazem filas antes da votação

Antes mesmo da abertura dos colégios eleitorais, eleitores já fazem filas nas principais seções eleitorais do país. Rio de Janeiro e Salvador estão entre as capitais que registraram o início de filas para a votação deste domingo, 15. A cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, também já tem registros de espera nos locais. Respeitando o distanciamento social, os eleitores, principalmente idosos, aguardam para iniciar a votação, que começa às 7h.