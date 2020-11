AO VIVO: Acompanhe em tempo real a apuração dos votos da sua cidade nas Eleições 2020

Confira os resultados do primeiro turno das eleições municipais de 2020 para prefeito em todo o país

Rovena Rosa/Agência Brasil Eleitora vota na 250ª zona eleitoral da Lapa, localizada na Escola Heitor Garcia, durante as eleições municipais de 2020, em São Paulo



Neste domingo, 15 de novembro, 148 milhões de brasileiros foram às urnas para escolher os próximos prefeitos e vereadores de suas cidades. As eleições de 2020 contam com mais de 557 mil candidatos disputando cargos no Executivo e nas câmaras municipais. CONFIRA AQUI a apuração dos votos do primeiro turno da sua cidade: jovempan.com.br/apuracao-eleicoes-municipais-2020. Basta digitar o nome, com acentuação. Além de Brasília e de Fernando de Noronha, que não têm prefeito, só não haverá disputa em Macapá, capital do Amapá, onde a votação foi adiada por causa dos problemas no fornecimento de energia elétrica que afetam a cidade. Confira abaixo a cobertura especial da Jovem Pan sobre a apuração dos resultados das eleições municipais 2020 pelo país.

19:00 – Votação é encerrada em todo o Brasil

Com duas horas a menos do horário oficial de Brasília, o estado do Acre foi o último a encerrar a votação no país. Site do TSE apresenta lentidão na divulgação da contagem de votos. Por isso, os dados não estão sendo atualizados no momento.

18:51 – Resultado das eleições de São Paulo deve sair até 21h, segundo presidente do TRE-SP

Waldir Sebastião de Nuevo Campos Junior, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), afirmou que não houve graves incidentes no pleito municipal da capital paulista e que o dia de votação foi tranquilo. Além disso, Campos Junior prevê que a apuração dos votos seja concluída até as 21h deste domingo.

17:31 – Gean caminha para reeleição em Florianópolis