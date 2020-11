Candidato à Prefeitura de Goiânia volta a ser entubado devido à Covid-19

Maguito Vilela está internado desde o final de outubro; emedebista lidera a disputa na capital de Goiás

Reprodução/Twitter/@maguitovilela15 Maguito Vilela (MDB) está internado no Hospital Albert Einstein



Maguito Vilela (MDB), candidato à Prefeitura de Goiânia, voltou a ser entubado devido às complicações provocadas pela Covid-19. O emedebista, que lidera a apuração para a capital de Goiás, está internado no Hospital Albert Einstein, na cidade de São Paulo. Nas redes sociais, a assessoria do político explicou os motivos do procedimento ser feito novamente. Maguito está sob cuidados médicos desde o final de outubro, quando precisou ser entubado. Ele até apresentou melhoras no período, mas sofreu uma recaída nos últimos dias. Sua campanha, desde a infecção pelo novo coronavírus, está sendo conduzida pela equipe.

“A equipe médica que acompanha o Maguito Vilela decidiu por introduzir nesta tarde ventilação mecânica invasiva assistida (quando o aparelho é deflagrado pelo esforço inspiratório do paciente) para que ele fosse submetido a uma broncoscopia. O objetivo é examinar a causa de um aumento na inflamação dos pulmões verificado nos exames de hoje. O paciente está sedado, confortável e com as funções vitais preservadas. Vamos seguir em orações pela restauração da saúde do Maguito e de todos que estão lutando contra a Covid-19”, informou a assessoria de Maguito.