Candidato à reeleição em Passa Quatro (MG) falece um dia antes da eleição

Antonio Claret Mota Esteves tinha 62 anos e estava internado após ter sofrido infarto

Divulgação/Facebook Claret foi prefeito em 1986 e em 2017



O prefeito de Passa Quatro (MG) e candidato à reeleição, Antonio Claret Mota Esteves (PV), faleceu no sábado, às 18h, em Varginha. Claret foi o primeiro prefeito após a redemocratização e o mais novo, com 28 anos, em 1986. Depois do seu primeiro mandato, ele voltou à Prefeitura de Passa Quatro em 2017. Claret tinha 62 anos e estava internado após ter sofrido infarto. “Passa Quatro é hoje um lugar melhor porque ele existiu e a tornou mais bela, amigável e justa”, diz a nota da chapa. Claret será substituído por Henrique Nogueira Gonçalves e Marco Torres continuará como vice. “Henrique Nogueira Gonçalves esteve ao lado de Claret nos últimos quatro anos e, por esse motivo, a coligação acredita que ele é o melhor candidato para concorrer à vaga na prefeitura e dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela atual gestão.”

“A coligação ‘Povo no Governo’ disputa as eleições, neste dia 15 de novembro, com Henrique Nogueira Gonçalves para prefeito e Marco Torres para vice-prefeito de Passa Quatro, mantendo na urna a foto de Claret e o número 43. Esclarecemos a todos os eleitores que a votação acontecerá normalmente e terá total validade”, esclarece a página da candidatura. O Partido Verde publicou uma nota de pesar na noite de sábado. “Estendemos a todos os familiares, amigos e equipe da campanha nossa solidariedade e pesar neste triste momento”, lamenta a sigla. Claret foi ainda vereador, presidente da Câmara e vice-prefeito. O velório aconteceu na manhã deste domingo, 15, a partir das 6h, do dia 15 de novembro, na quadra do Ginásio Poliesportivo. O corpo foi sepultado após cortejo, às 11h, em direção à Câmara Municipal de Passa Quatro, de onde seguiu para o Cemitério Municipal.