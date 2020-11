Eleições 2020: TSE prevê resultados em no máximo 5h após fechamento das urnas

A votação neste domingo, 15, acontece das 7h às 17 horas em mais de cinco mil municípios brasileiros

ANDRE MELO ANDRADE/IMMAGINI/ESTADÃO CONTEÚDO Ao todo, segundo dados do Tribunal mais de 147,9 milhões de eleitores estão aptos a votar neste domingo



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estima que os resultados do primeiro turno das eleições municipais deste domingo, 15, estejam disponíveis em no máximo cinco horas após o fechamento das urnas eletrônicas, que acontecerá às 17h. A previsão foi confirmada neste sábado, 14, pelo ministro Luiz Edson Fachin, vice-presidente do TSE, durante cerimônia de verificação de assinaturas do sistema de totalização dos votos. “Tudo está preparado para o dia de amanhã, para que no máximo cinco horas depois do fechamento das urnas, o TSE, com esse transporte direto do que foi depositado pela soberania para totalização aqui, tenha condições de entregar esses resultados em eleições legítimas e normais, como deve ser numa sociedade democrática”, disse o Fachin.

Ao todo, segundo dados do Tribunal mais de 147,9 milhões de eleitores estão aptos a votar neste domingo para escolha de prefeitos e vereadores das 5.568 cidades do país. Neste ano, o processo de totalização dos votos será concentrado no datacenter do TSE, enquanto que nos últimos pleitos o processamento era feito nesses sistemas dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs). Ou seja, houve uma redução de 27 pontos de totalização para um. “Isso tem várias vantagens, como na questão da economicidade, segurança, gerenciamento, e na agilidade”, afirmou neste sábado o secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Giuseppe Janino. Segundo ele, a mudança marca um processo de evolução do sistema. “Temos hoje 2.600 cartórios, então foram reduzidos de 2.600 pontos para 27. E agora estamos reunindo num único ponto”, explicou o secretário. O sistema foi confirmado como “íntegro e apto” pelo TSE em verificação neste sábado, afirmou Fachin.

*Com Estadão Conteúdos