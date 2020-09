Russomano lidera disputa por Prefeitura de SP com 29%; Covas tem 20% dos votos

Em terceiro lugar estão empatados Guilherme Boulos (PSOL) e Márcio França: 9% e 8%, respectivamente

Estadão Conteúdo Foram ouvidos presencialmente 1.092 eleitores nos dias 21 e 22 de setembro



Uma pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (24) aponta Celso Russomano (Republicanos) liderando as intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo com 29%. Depois dele está o atual prefeito da capital paulista, Bruno Covas, com 20%. Filiado a um partido que é braço da Igreja Universal do Reino de Deus, o melhor desempenho de Russomano é entre as donas de casa (41%), mais pobres (36%) e evangélicos (37). Covas, no entanto, pontua mais entre pessoas maiores de 60 anos (28%) e moradores do centro de São Paulo (29%).

Em terceiro lugar estão empatados Guilherme Boulos (PSOL) e Márcio França: 9% e 8%, respectivamente. Outros quatro candidatos não registraram mais do que 2% dos votos: Jilmar Tatto (PT), Andrea Matarazzo (PSD), Arthur do Val (Patriota) e Vera Lucia (PSTU). Com 1%, estão: Joice Hasselmann (PSL), Levy Fidelix (PRTB), Marina Helou (Rede), Orlando Silva (PCdoB) e Filipe Sabará (Novo). Antônio Carlos Silva (PCO) sequer pontuou. Os eleitores que disseram votar branco ou nulo representam 17%. Apenas 4% não souberam responder. Foram ouvidos presencialmente 1.092 eleitores nos dias 21 e 22 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para cima ou para baixo.