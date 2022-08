Bolsonaro lidera pesquisas no Norte, Centro-Oeste e Sul; Lula tem vantagem no Sudeste e no Nordeste

Segundo levantamento do Paraná Pesquisas, menor diferença entre os candidatos está no Sudeste, onde o petista tem 1,1% de vantagem em relação ao atual chefe do Executivo

Foto: Alan Santos/PR Presidente aparece como principal opção de voto no Centro-Oeste, no Norte e no Sul



Um novo levantamento de intenção de votos mostra que o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) lidera a corrida presidencial nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sul do Brasil. A pesquisa foi divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisas nesta quarta-feira, 31, mostra que o chefe do Executivo possui 44,5% das intenções de voto no Norte e no Centro-Oeste (contabilizados conjuntamente pela pesquisa), enquanto que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) soma 31,3% dos votos. No Sul, Bolsonaro também lidera, somando 48,3% dos votos, contra 33,7% de Lula. Entretanto, a situação muda no Nordeste e no Sudeste. No Nordeste, Lula lidera com 54,4% das intenções de voto, contra 24,8% de Bolsonaro. Já no Sudeste, a situação é apertada, com Lula liderando com 39,3% dos votos, contra 38,2% de Bolsonaro.

Na pesquisa espontânea, quando nenhum nome de candidato é sugerido, Lula lidera com 32,1% das intenções de voto, sendo seguido por Bolsonaro, que soma 29%. Ciro Gomes (PDT) vem em terceiro com 3,9%, enquanto Simone Tebet (MDB soma 0,8%). No primeiro cenário estimulado, Lula também lidera, com 41,3%, sendo seguido de perto por Bolsonaro, com 37,1%. Ciro Gomes, com 7,7% está em terceiro e Tebet soma 2,4%, ficando na quarta colocação. Pablo Marçal (PROS) tem 0,6%, sendo seguido por Vera Lúcia (PSTU), com 0,3%; Felipe D’Ávila (Novo), com 0,2%; Sofia Manzano (PCB), com 0,2%; e por Léo Péricles (UP), Eymael (DC) e Soraya Thronicke (União Brasil) com 0,1% cada. Roberto Jefferson (PTB) não pontuou na pesquisa. Em um cenário de segundo turno, Lula soma 47,8% das intenções de voto, contra 40,8% de Bolsonaro. Brancos e nulos somam 8,3%, enquanto aqueles que não sabem ou não responderam somam 3,1%.