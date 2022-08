Moraes envia à PGR pedido para divulgar mensagens entre Aras e empresários investigados pela PF

Senadores de oposição pedem para ter acesso ao material para que o Congresso Nacional possa investigar o conteúdo

Nelson Jr./ASCOM/TSE - 22/11/2018 Ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral



O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, enviou à Procuradoria-geral da República pedido para retirada do sigilo nas mensagens trocadas entre o PGR Augusto Aras e empresários bolsonaristas que são alvos de uma operação da Polícia Federal. A Jovem Pan obteve a informação de que alguns senadores da oposição também estão querendo acessos aos autos do sigilo de fato para que o Senado Federal possa investigar se, de fato, houve contato entre os empresários e o PGR. A investigação da PF aponta que os empresários estariam articulando um golpe de estado em caso de uma derrota eleitoral do presidente Jair Bolsonaro (PL) e vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em mensagens trocadas por aplicativos de celular, eles chegaram a afirmar, inclusive, que um golpe seria muito melhor que a eleição de Lula. Na última terça-feira, 30, Moraes e Aras se encontraram no Tribunal Superior Eleitoral entre para falar sobre a segurança do sistema eleitoral brasileiro. A investigação da PF, com autorização de Moraes, gerou um clima ruim entre os dois. Aras chegou a afirmar que não teve conhecimento de uma investigação em andamento, mas Moraes divulgou uma nota respondendo, na qual informou que às duas horas e quarenta e um minutos do dia anterior ele havia informado o Ministério Público Federal sobre a operação.

*Com informações do repórter Bruno Pinheiro