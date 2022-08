Eleições 2022: Ciro Gomes diz que vice deve ser mulher; anúncio será feito na sexta

Candidato do PDT deverá confirmar companheira de chapa no último dia para registro das candidaturas

Nilton Fukuda/Estadão Conteúdo Ciro aparece na terceira posição das pesquisas de intenção de voto



O candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes afirmou que deve ter uma mulher como vice em sua chapa nas eleições deste ano. O anúncio será feito nesta sexta-feira, 5, prazo máximo para registrar as chapas na justiça eleitoral, em Brasília. Em conversa com jornalistas nesta quinta-feira, 4, na chegada à convenção do partido em São Paulo, Ciro revelou que existem opções de vice que já são filiadas ao PDT. O candidato citou alguns nomes como a ex-reitora da USP Suely Vilela, a delegada Martha Rocha e Ana Paula Matos, vice prefeita de Salvador, como possíveis nomes para compor sua chapa. “Eu poderia dizer aqui mais uns 100 nomes, porque nós aqui do PDT, nós empoderamos as mulheres”, afirmou Ciro. No evento, também foi oficializada a chapa de Elvis Cezar e Gleides Sodré ao governo de São Paulo. Em pesquisa do Datafolha divulgada na semana passada, Ciro ocupava a terceira posição, com 8% das intenções de voto, atrás de Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL). Essa será a quarta tentativa de Ciro, que já disputou o pleito em 1998, 2002 e 2018, nunca chegando ao segundo turno.