Constantino recorda entrevista com Janones e lamenta apoio do deputado a Lula: ‘Olha onde ele acabou’

Deputado federal mineiro retirou candidatura à presidência na eleição de 2022 nesta tarde para apoiar o petista

Reprodução / Facebook / André Janones Janones anuncia apoio a Lula na Eleição presidencial



O deputado federal André Janones (Avante-MG) declarou apoio à Lula (PT) na Eleição presidencial de outubro na tarde desta quinta, 4. Janones era pré-candidato por seu partido e, embora viesse pontuando cerca de 1% nas últimas pesquisas, chamava a atenção por ter muito engajamento nas redes sociais, onde conseguia bastante audiência em suas lives. O deputado mineiro e o ex-presidente vinham trocando elogios nas últimas semanas e o apoio foi confirmado em uma transmissão no Facebook de Janones, onde ele tem mais de 8 milhões de seguidores, após uma reunião entre os dois e outros políticos dos dois partidos. O apoio foi tema de assunto no programa ‘3 em 1’ da Jovem Pan News, e foi criticado pelo comentarista Rodrigo Constantino, que relembrou uma entrevista com o deputado.

“Eu o entrevistei na Jovem Pan, perguntei sobre privatização, ele defendeu as privatizações, defendeu o mercado, contra a visão obsoleta da esquerda, e olha onde ele acabou. Política é realmente um negócio podre”, criticou Constantino. Na sequência, o comentarista Jorge Serrão explicou o motivo do apoio de Janones a Lula, em sua visão. “A explicação é muito simples: por que André Janones decidiu aderir à candidatura do Lula? Não é porque ele necessariamente concorde com as ideias do Lula, é porque ele foi rejeitado pelo presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro teve seus motivos, não quis conversa com ele, e aí ele: ‘Já que Bolsonaro não quer conversa comigo, vou para o lado do Lula. O ser humano é assim. Foi isso que aconteceu”, afirmou Serrão.

Confira a edição desta quinta, 4, do programa ‘3 em 1’.