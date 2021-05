Eleições 2022: Datafolha mostra vitória de Lula contra Bolsonaro no 2º turno

Pesquisa mostra que petista levaria disputa com 55% dos votos, contra 32% do atual presidente, que empataria com João Doria e perderia para Ciro Gomes

Montagem/Estadão Conteúdo/Alan Santos Petista derrota o atual presidente em projeção da pesquisa



Uma pesquisa do Instituto Datafolha divulgada nesta quarta-feira, 12, mostrou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria um segundo turno contra o atual presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na eleição presidencial de 2022. Segundo o levantamento, o petista teria 55% dos votos contra 32% de Bolsonaro no cenário proposto. O estudo mostra ainda que Bolsonaro teria um empate técnico contra o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), com 39% contra 40% do tucano, e perderia para Ciro Gomes (PDT), com 36% dos votos contra 48% do pedetista. Já Lula venceria o ex-juiz Sergio Moro (53% a 33%) e Doria (57% a 21%). Ao todo, o levantamento do Datafolha ouviu 2.071 pessoas em 146 municípios entre os dias 11 e 12 de maio.

O levantamento também mostra um cenário de primeiro turno, no qual Lula também aparece com vantagem em relação a Bolsonaro: 41% das intenções de votos contra 23% do atual presidente. Em um segundo bloco, aparecem próximos Sérgio Moro (7%), Ciro Gomes (6%), Luciano Huck (4%), João Doria (3%) e Luiz Henrique Mandetta e João Amoêdo (Novo), ambos empatados com 2%. Cerca de 4% dos ouvidos pela pesquisa se disseram indecisos e 9% disseram que votariam branco ou nulo. Os adversários de Lula somam 47% das intenções de votos, apenas 6% a mais que o petista. Segundo a pesquisa, em um segundo turno Bolsonaro herdaria a maior parte dos votos de Moro, enquanto que Lula herdaria votos de João Doria, Ciro Gomes e Luciano Huck.