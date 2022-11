Bloqueios das estradas começam a afetar o abastecimento dos supermercados

Frutas, legumes e verduras são os produtos mais impactados por desabastecimento causado por manifestações em rodovias

DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO Associações estão acompanhamento movimentações para garantir logística do setor



Apesar de regularidade na maior parte do país, algumas instituições do setor supermercadista já começaram a sentir os efeitos da obstrução de vias pelo país. De acordo com nota da Associação Paulista de Supermercados (APAS), alguns estabelecimentos do Estado de São Paulo informaram falta de alguns itens dos setores de frutas, legumes, verduras e do açougue, na manhã desta terça-feira, 1º. “A entidade acredita que a ordem será reestabelecida em breve e segue trabalhando em apoio ao Governo do Estado de São Paulo com informações de inteligência estratégica sobre o essencial setor supermercadista”, declarou. A organização ainda orientou supermercados a antecipar a logística para garantir que o setor consiga abastecer a sociedade de forma segura e sem interrupção. A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP) descartou desabastecimento, apesar de queda na entrada de veículos. “Conversamos com alguns produtores e permissionários e o mercado está abastecido. Não há falta de mercadorias”, explica o chefe da Seção de Economia da CEAGESP, Thiago de Oliveira.

Já a Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (ASSERJ) informou que a situação da região é regular, com baixas pontuais de produtos de hortifrúti. ” A associação também está monitorando toda a cadeia de abastecimento, do produtor ao transportador, e em contato com as autoridades Estaduais e Federais, para que, em caso de qualquer intercorrência, possa agir rapidamente sem prejuízo ao abastecimento”, declarou em nota. A rede Carrefour informou que segue sem grandes problemas de abastecimento em suas lojas em função dos volumes de estoques e que busca alternativas para atender todos os seus clientes caso as paralisações continuem.