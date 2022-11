Ministério Público entra com representação para PRF seja investigada por suspeita de omissão

Documento avalia manifestações como possível afronta à democracia e pede que ações da polícia sejam esclarecidas

LUIS MOURA/WPP/ESTADÃO CONTEÚDO Caminhoneiros fecharam rodovias e protestam em 26 Estados



Nesta terça-feira, 1º, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) encaminhou uma representação com requerimento de medida cautelar para que o TCU investigue a Polícia Rodoviária Federal (PRF) por suspeita de omissão no combate a bloqueios nas estradas feitos por caminhoneiros. O documento classifica as manifestação como “possível afronta à democracia diante do descontentamento dos resultados das eleições presidenciais de 2022”. O subprocurador-geral Lucas Furtado afirmou que os fatos relatados são de extrema gravidade e que denotam atitudes antidemocráticas. “Nessa situação, o mínimo esperado seria uma atitude contundente e certeira dos órgãos públicos correlatos, porém, ao que parece, não é o que está acontecendo. Nesse sentido, conforme notícias, policiais rodoviários federais estão sinalizando apoio aos caminhoneiros e não estão desmontando os bloqueios nas estradas, em possível descumprimento de ordem judicial do STF”, aponta. O órgão pede que sejam avaliados os procedimentos adotados e que haja responsabilização dos agentes envolvidos na cadeia decisória da PRF, caso a omissão seja confirmada.