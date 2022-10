Alagoas: governador Paulo Dantas disputa sua reeleição com o senador Rodrigo Cunha

Com apoio de Lula, atual chefe do Executivo estadual lidera com folga as intenções de votos

Reprodução/Twitter/@paulodantasal/Facebook/Rodrigo Cunha Paulo Dantas e Rodrigo Cunha vão disputar o segundo turno para o governo do Estado de Alagoas



Com 96,77% das urnas eletrônicas apuradas pelo Tribunal Superior Eleitoral, já é possível cravar que Alagoas terá segundo turno das eleições no próximo dia 30 de outubro. A disputa pelo comando do Estado se dará entre o atual governador Paulo Dantas (MDB), que recebeu 46,61% dos votos, e senador Rodrigo Cunha (União Brasil), que chegou a 26,58% de apoio. Dantas liderava a disputa nas últimas semanas, chegando a alcançar 45% das intenções de voto, segundo o Ipec, no último levantamento, deste sábado, 1º de outubro, frente a 23% de Cunha, que foi desidratando e chegou a empatar com Fernando Collor de Mello (PTB), correndo o risco de não ir ao segundo turno. Entretanto, Cunha manteve seu patamar e Collor caiu para 14% na última pesquisa. Apesar de ser do partido da candidata à Presidência Simone Tebet (MDB), Dantas é apoiado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Um racha interno no MDB dá conta de lideranças estaduais da legenda, principalmente no Nordeste brasileiro, apoiando o petista para assumir o Planalto e recebendo apoio dele para suas respectivas disputas. Já do outro lado, Cunha recebe o apoio do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), principal aliado de Jair Bolsonaro (PL) em Alagoas. A disputa de segundo turno não será exatamente polarizada no Estado, já que o candidato de Bolsonaro era Collor, que tinha como vice na chapa o vereador Leonardo Dias (PL), um dos maiores expoentes do bolsonarismo em Maceió, capital alagoana.