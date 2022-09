Alexandre de Moraes cria núcleo de inteligência do TSE para as eleições

Grupo de trabalho tem como foco ações para ‘identificar ameaças à normalidade do pleito’

Carlos Moura/SCO/STF Ministro Alexandre de Moraes, que integra o Supremo Tribunal Federal, foi empossado recentemente como novo comandante do Tribunal Superior Eleitoral



O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, determinou a criação de um núcleo de inteligência para acompanhamento das eleições 2022. A decisão foi apresentada em portaria assinada no último dia 30 e publicada nesta quinta-feira, 1º. Segundo o texto, a proposta é “instrumentalizar o enfrentamento à violência política no processo eleitoral”, com a criação de um grupo de trabalho responsável por estudos e diretrizes a serem adotadas ainda neste ano. “Há necessidade de ações permanentes de inteligência, com a finalidade de identificar ameaças à normalidade do pleito”, a portaria assinada pelo ministro. O documento também detalha que o núcleo de inteligência do Tribunal vai funcionar em parceria com a presidência do TSE e com o Conselho Nacional de Comandantes-Gerais das Polícias Militares (CNCG), com a participação de Moraes, representantes do Tribunal Superior Eleitoral e três tenentes do CNCG, e a periodicidade dos trabalhos e sua função definida por Alexandre de Moraes.