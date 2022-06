Alvaro Dias minimiza pesquisa que aponta derrota para Moro no Paraná

Levantamento aponta ex-ministro da Justiça com 30% das intenções de voto, ante 23% do senador, que o apadrinhou na política e defendia sua candidatura à Presidência

Gabriela Biló/Estadão Conteúdo Em cenário sem o ex-ministro, Alvaro Dias lidera com 35% das intenções de voto



O senador Alvaro Dias, líder do Podemos, minimizou a pesquisa divulgada pelo Real Time Big Data nesta segunda-feira, 27, que mostra o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro (União Brasil), à frente da disputa ao Senado Federal pelo Paraná. O cenário apresentado mostra o ex-juiz da Lava Jato com 30% das intenções votos, seguido de Dias, que chega a 23%, figurando como os principais candidatos do Estado. Além deles, Dr. Rosinha (PT) tem 7%, Paulo Martins (PL), 6%, Aline Sleutjes (Pros), 2% e Alex Canziani (PSD) e Guto Silva (Progressistas) chegam a 1% cada. Brancos e nulos somam 11% e 19% dos entrevistados não souberam responder.

A disputa paranaense é peculiar porque opõe, nas urnas, um parlamentar com mais de 30 anos de experiência no Senado e seu apadrinhado político. Entusiasta da candidatura de Moro à Presidência da República e um dos principais aliados do ex-juiz no Podemos, Alvaro Dias prometia levar o agora adversário para o Ministério da Justiça se fosse eleito presidente na corrida pelo Planalto em 2018. Em conversa com a Jovem Pan, o senador minimizou o resultado e, aos risos, afirmou que “não fala dessa pesquisa porque tem outras”, insinuando que o resultado não reflete, necessariamente, o futuro das eleições 2022 no Estado.

Em segundo cenário, sem o nome de Sergio Moro, a pesquisa encomendada pelo Grupo RIC mostra que Dias chega a 35% das intenções de voto, enquanto Paulo Martins, aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL) na Câmara, tem 8%, Dr. Rosinha, 7%, Alex Canziani, 4%, Aline Sleutjes, 3%, e Guto Silva, 2%. O plano inicial de Moro é disputar a única cadeira paranaense para o Senado, mas o União Brasil não descartou uma candidatura à Câmara dos Deputados. Dentro do partido, que nasceu da fusão entre DEM e PSL, o ex-juiz é tido como um “trunfo”, que, neste caso, serviria para ampliar a bancada da legenda. A pesquisa ouviu 1,5 mil paranaenses, com mais de 16 anos, entre 24 e 25 de junho. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.