Tarcísio promete ‘secretariado todo técnico’ e fala em governo ‘com viés social forte’

Candidato do Republicanos ao governo de São Paulo aposta em relação com presidente Jair Bolsonaro para crescer nas pesquisas e disputar segundo turno contra Fernando Haddad (PT)

O ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas participa de sabatina no Jornal Jovem Pan nesta terça-feira, 20. Candidato ao Governo de São Paulo pelo Republicanos, ele apresenta como suas principais bandeiras a redução das filas na saúde; investimento em tecnologias de segurança; políticas públicas voltadas ao emprego e renda; obras; privatizações e programas habitacionais, além da defesa do agronegócio no Estado. “Servir, legar e retribuir. Esse será meu propósito”, diz Tarcísio em sua campanha. A menos de duas semanas do primeiro turno, o ex-ministro aparece tecnicamente empatado, em segundo lugar, com o governador, Rodrigo Garcia (PSDB), que busca a reeleição. Segundo pesquisa Ipec divulgada na noite desta terça, o candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 22% das intenções de voto em São Paulo, maior colégio eleitoral do país. O tucano, por sua vez, tem 18%. O ex-prefeito da capital paulista Fernando Haddad (PT) lidera com 34%. Confira abaixo a cobertura especial da Jovem Pan sobre a sabatina de Tarcísio Gomes de Freitas:

22h – Tarcísio Gomes de Freitas faz suas considerações finais

Queria agradecer a atenção de todos que nos acompanharam, que acompanharam essa sabatina. Agradecer a Jovem Pan por essa iniciativa que é importante para levar esclarecimento. Quero dizer que nós estamos prontos para esse desafio, é um desafio realmente que nos enche de motivação. A gente sabe que pode fazer a diferença, a gente sonha com o Estado sem tantos moradores em situação de rua. A gente quer trazer habitação e fazer com que a habitação de interesse social seja uma realidade. A gente sonha com o Estado em que o jovem tenha o mercado de trabalho aberto e é isso que vai trazer o alívio pras mães, vai afastar crianças e jovens do crime. É o trabalho, emprego, o programa de Jovem Aprendiz. A gente quer trazer estrutura de volta, expandir o transporte ferroviário. Ter metrô para que aquele trabalhador tanto tempo de viagem no seu dia, levar o metrô para o ABC, para Guarulhos, para o Oeste. Fazer com que o metrô chegue em Taboão, Cotia. Estamos prontos.

21h57 – Eleição de Lula pode inviabilizar seu governo em São Paulo?

Tarcísio Gomes de Freitas: Creio que não. Essa hipótese não existe, quem vai ganhar a eleição é Jair Messias Bolsonaro.

21h53 – Como rebate quem questiona sua autonomia, caso seja eleito?

Tarcísio Gomes de Freitas: Quem questiona autonomia não me conhece e não conhece o próprio presidente. Porque o presidente jamais interferiu no ministério da Infraestrutura. Eu tive total autonomia para construir uma equipe técnica.

21h50 – Como vai acabar com a corrupção?

Tarcísio Gomes de Freitas: Alternância de poder é um santo remédio para combater corrupção. A gente vai trabalhar na forma como trabalhamos no Ministério, criamos uma secretaria de integridade.

21h47 – ‘Governo Doria é um governo para ser esquecido’, diz Tarcísio

Tarcísio Gomes de Freitas: Entendo que o governo Doria é um governo para ser esquecido. Um dos piores governos da história, um governante que fez muito mal para São Paulo.

21h45 – Você é a favor do piso da enfermagem?

Tarcísio Gomes de Freitas: Sou a favor, entendo que é um pleito muito justo e entendo que é possível se criar fonte de recurso necessária para arcar com essa despesa. Temos aí um custo estimado para o Brasil todo na casa de R$ 16 bilhões. Um terço disso é o que cabe ao governo federal, outros dois terços é o bolo de Estados e municípios. Com criatividade, com gestão, a gente consegue criar o fôlego financeiro para honrar a questão do piso dos profissionais de enfermagem, que é fundamental.

21h44 – E a valorização do professor, candidato?

Tarcísio Gomes de Freitas: Isso é fundamental. Nada disso vai prosperar se não valorizar professor e diretor de escola. Nossa ideia é tratar o professor e diretor como um executivo de educação.

21h42 – Tarcísio fala sobre educação, pandemia e evasão escolar

Tarcísio Gomes de Freitas: Veja o equívoco dessa política de fechamento, afastamento das salas de aulas. Voltamos com problema do analfabetismo, tivemos evasão escolar acentuada. Temos que atuar em cima de quatro pilares: combate à evasão escolar, com programa de transferência de renda de R$ 120 por aluno. Segundo, preciso ter núcleos especializados em atenção à família, preciso conversar com a família, combater a depressão. Terceiro, precisamos selecionar conteúdos que precisam ser recuperados. E quarto, precisamos de escolas que tenham infraestrutura.

21h40 – Quanto tempo para fazer mudança na sede do governo?

Tarcísio Gomes de Freitas: No período do mandato.

21h36 – Como resolver a Cracolândia?

Tarcísio Gomes de Freitas: A parceria com os prefeitos é fundamental. Os prefeitos podem esperar do governo Tarcísio muita parceria, nenhum projeto vai ser descontinuado, nenhuma obra interrompida. A questão das cracolândias é complexa, mas tem solução. A primeira política é de saúde, tenho que fazer com que comunidades terapêuticas recebam suporte do governo, que essas pessoas sejam encaminhadas ao tratamento. A segunda é de assistência social; a terceira é segurança para impedir o tráfico de drogas; a quarta é habitação e a quinta é revitalização do Centro da cidade.

21h34 – José Maria questiona sobre ‘Guerra Fiscal’, impostos e relacionamento com Zona Franca de Manaus

Tarcísio Gomes de Freitas: Entendo que tem que entrar na guerra fiscal, por princípio sou contra regimes especiais e entendo que São Paulo tem que liderar o processo de reforma tributária em Brasília. A gente precisa de um sistema tributário menos oneroso e regressivo.

21h30 – Ataques de Douglas Garcia a Vera Magalhães prejudicaram sua candidatura?

Tarcísio Gomes de Freitas: Olha, sinceramente não sei e tem coisas que não me preocupo. O episódio foi lamentável. Ali não era o ambiente de fazer aquilo.

21h27 – O que fazer com as câmera policiais?

Tarcísio Gomes de Freitas: Primeiro entendo que não ajudam a combater criminalidade. Estupro tem mais na área onde atua com câmera do que em áreas de que não atua. Qual a mensagem? Que desconfio do policial. Todo lugar pode ter excesso e excesso deve ser punido, mas é questão de postura. Era de tratar policial como suspeito tem que acabar.

21h24 – Tarcísio fala de segurança pública em São Paulo

Tarcísio Gomes de Freitas: Você não pode deixar de lado crimes contra patrimônio porque esses crimes menores tem conexão com crime organizado. As pessoas estão se sentindo inseguranças, a segurança pública vai de mal a pior. A gente não pode enxergar o crime de forma isolada. Enfrentamento do crime é questão de postura. O crime exige uma postura corajosa.

21h21 – Em que frente a sua pretende atuar para romper barreiras?

Tarcísio Gomes de Freitas: É falso dizer que já cheguei no meu teto e o Rodrigo não. A mesma possibilidade que ele tem para crescer eu tenho. quando é feita a pergunta: “Você vota no candidato de Jair Bolsonaro?” essa pergunta tem sempre 30%. Estou muito confiante que estaremos no segundo turno. Quem viver, verá. As urnas não mentem.

21h17 – Qual a razão para Fernando Haddad liderar as pesquisas eleitorais?

Tarcísio Gomes de Freitas: A última eleição que Haddad disputou foi para presidência. É natural que ele apareça em uma posição de destaque. A gente vai chegar bem próximo a ele na reta final. (…) Acredito nas boas pesquisas, a gente trabalha com quantidade de pesquisas muito grandes.

21h12 – Fábio Piperno questiona sobre cobrança de mensalidade nas universidades

Tarcísio Gomes de Freitas: Não cogito cobrança, entendo que essas universidades são patrimônio do Estado, referência para todo o Brasil. A gente tem estudantes do Brasil inteiro tentando acessar pelo nível, cobrar mensalidade está fora de cogitação. Mesmo com a questão da perda de arrecadação pelo ICMS do combustível, o Estado continua arrecadando e caminha para superávit fiscal. É um Estado que tem muita resiliência.

21h08 – Cristina Graeml questiona sobre falta de habilidade política

Tarcísio Gomes de Freitas: Sou muito leal ao presidente Bolsonaro, devo a minha trajetória política a ele, ele me botou no Ministério da Infraestrutura, confiou num técnico com uma missão superimportante. Não estaria na posição que estou, não teria destaque se não fosse o presidente. Não só me dando essa posição de destaque, mas também prestigiando todas as nossas realizações. Sou muito grato ao presidente, tenho muita gratidão, e coloco isso sempre que eu posso, coloco as realizações do governo Bolsonaro que para mim é um governo que atravessou crises muito severas. É fácil você navegar quando todo vento sopra a favor. Agora, a gente vê o bom marinheiro é na maré brava, é na na na tempestade e o presidente se saiu muito bem. Ele teve coragem para conduzir o Brasil e conduzir da melhor forma possível. Com relação a questão de habilidade política, veja, eu consegui montar um secretariado técnico, o presidente obviamente me deu força pra que eu fizesse isso. Eu acho que a gente já está bastante calejado. A gente teve habilidade para todas as reformas regulatórias, tivemos habilidade, por exemplo, para construir com o judiciário soluções para os as questões que vão vir as concessões. Todos os leilões que nós fizemos e foram muitos, né? Foi mais de uma centena e envolveram aprovação prévia no Tribunal de Contas da União. Para tudo isso a gente tem que ter habilidade.

21h06 – Um governo técnico significa se afastar dos partidos políticos?

Tarcísio Gomes de Freitas: Não significa se afastar, mas atuar da mesma forma que no Ministério da Infraestrutura. Tivemos uma gestão técnica, agora, ao mesmo tempo, prestigiamos os parlamentares na entrega, isso nos deu adesão no Congresso. (…) É muito importante caminhar na trilha técnica, que é o que dá certo. O secretariado vai ser todo técnico, escolhido a dedo e que vai fazer a diferença.

21h03 – Quais propostas para acabar com a fome e a extrema pobreza?

Tarcísio Gomes de Freitas: Temos que ter uma assistência social viva. É aquela que vai entender a raiz do problema e construir planos de desenvolvimento individual. É fundamental abrir a porta do mercado de trabalho para as pessoas que precisam trabalhar. A gente vai fazer um grande programa de transferência de renda visando alunos do ensino médio. Vamos trabalhar a questão da segurança alimentar promovendo a merenda o ano todo e também vamos trabalhar com programas de habitação.

21h02 – Por que escolheu ser candidato em São Paulo?

Tarcísio Gomes de Freitas: É possível fazer diferença, é o estado mais rico e que pode mais. A gente percebe o quanto Estado ficou maltratado e quantas oportunidades perdidas. Se a gente fizer o dever de casa, vamos trazer muita prosperidade. Montamos um grande plano e estamos prontos para fazer diferença. É um Estado que pode caminhar em uma velocidade muito maior.

