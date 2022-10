Aos 81 anos, Eduardo Suplicy é o deputado estadual mais votado de São Paulo

Com 40 anos de vida pública, o político é um dos nomes mais tradicionais do estado

Sérgio Lima/Folhapress Suplicy recebeu mais de 800 mil votos



Com mais de 800 mil votos, Eduardo Suplicy (PT) foi o deputado estadual mais votado de São Paulo nas eleições de 2022. O desempenho do político foi quase três vezes superior ao dos demais candidatos. Segundo mais votado, por exemplo, Carlos Giannazi (PSOL) teve mais de 270 mil votos. Suplicy ainda superou a maioria dos deputados federais eleitos por São Paulo, com exceção apenas de Guilherme Boulos (PSOL) e Carla Zambelli (PL). “Estou muito feliz e quero fazer jus à confiança de todos vocês”, afirmou em vídeo de agradecimento nas redes sociais. Um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores (PT), ele é um dos políticos mais tradicionais e conhecidos de São Paulo, tendo sido senador pelo estado durante 24 anos. Com 40 anos de vida pública, ele também já foi deputado estadual e duas vezes conquistou mandato de vereador da cidade de São Paulo.