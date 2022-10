Lula diz que segundo turno contra Bolsonaro é ‘prorrogação’

Presidente fez aceno ao ex-ministro Fernando Haddad (PT), que disputa o governo paulista: ‘Juntos, vamos ganhar São Paulo e o Brasil’

ISABELLA FINHOLDT/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Luiz Inácio Lula da Silva vai disputar o segundo turno da eleição com o presidente Jair Bolsonaro



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou em coletiva de imprensa na noite deste domingo, 2, após o fim da apuração das urnas eletrônicas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que confirmam disputa em segundo turno para a Presidência. Ao lado do candidato a vice-governador, Geraldo Alckmin (PSB), o petista disse que “nada acontece por acaso” e que, apesar de desejar uma vitória antecipada, “nem sempre é possível”. “Há uma coisa que em estimula que é a crença de que nada acontece por acaso. Durante toda campanha a gente teve na frente nas pesquisas de todos os institutos, mesmo aqueles que não queríamos que ganhássemos. Sempre achei que a gente ia ganhar as eleições. Quero dizer que vamos ganhar essas eleições. Isso para nós é apenas prorrogação”, afirmou o petista, que exaltou inúmeras vezes os aspectos positivos do segundo turno. “Nunca ganhei uma eleição em primeiro, todas foi em segundo. Segundo turno é chance de amadurecer propostas e conversa com a sociedade”, exemplificou.

Também presente na coletiva, Gleisi Hoffmann, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), afirmou que o segundo turno vai representar uma “segunda vitória” da sigla. “Vencemos no primeiro e venceremos no segundo. “Só temos a agradecer, ir para á luta. Lutamos contra máquina, isso não nos derrotou e vai fazer com que continue com esperança, força e vontade daqueles que querem o Brasil. Parabéns presidente Lula pela sua vitória”, exaltou. Já Geraldo Alckmin falou em festa e também reforçou apoio ao líder petista: “Tamo juntos”. “Estamos em festa, vamos para o segundo turno em primeiro lugar, com cinco milhões de votos à frente. Agora começa a segunda tarefa: ganhar a eleição, salvar a democracia e fazer o Brasil crescer. Vamos lutar. Conte conosco, presidente. Tamo juntos”, concluiu.

O ex-presidente também fez acenos ao ex-prefeito Fernando Haddad (PT), que vai disputar o segundo turno das eleições em São Paulo. “A luta continua até a vitória final. (…) Tenho certeza, Haddad, que nós dois juntos vamos ganhar São Paulo e vamos ganhar no Brasil”, afirmou, reforçando que a campanha recomeça nesta segunda-feira, 3, com foco em falar com a população, rodar o Brasil e “convencer a sociedade” das propostas apresentadas. “Para quem sabe a desgraça de alguns, tenho mais 30 dias para fazer campanha. Adoro fazer campanha, subir em caminhão e vai ser importante fazer o debate com o presidente [Jair Bolsonaro (PL)] para ver se ele vai continuar contando mentiras. É uma chance, uma segunda chance que o povo brasileiro me dá”, completou.