Após debate, Ciro Gomes ataca saúde de Lula e apaga publicação

Tuite chegou a quase 5.000 curtidas e mais de 3.500 compartilhamentos antes de ser deletado da rede social do pedetista

Robson Mafra/AGIF/Estadão Conteúdo - 30/07/2022 Ciro Gomes (PDT) apagou a postagem em que atacou a saúde do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva



O candidato à presidência da República Ciro Gomes (PDT) atacou a saúde do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por meio de uma postagem em seu Twitter feita na manhã desta segunda-feira, 29. “Será que não entendem que Lula está cada dia mais fraco – fisicamente, psicologicamente e teoricamente – para enfrentar a direita sanguinária?”, questionou a publicação. Pouco tempo depois, o post foi apagado e as redes sociais do pedetista não se pronunciaram mais sobre o assunto. Antes de ser deletado, o tuite chegou a quase 5.000 curtidas e mais de 3.500 compartilhamentos. Na semana passada, Gustavo Castañon, que é membro do diretório nacional do PDT, já havia feito especulações a respeito da saúde de Lula e chegou a alegar que o ex-presidente poderia estar novamente com um câncer na região da garganta. “Lula deveria se submeter a uma avaliação médica pública para provar que seu câncer na garganta não voltou”, escreveu Castañon na ocasião. O petista enfrentou um tumor na laringe em 2011. Na rede social, a maioria dos usuários da plataforma criticaram Ciro por sua declaração, o que pode ter motivado a retirada do post. Confira abaixo postagens que repercutiram a fala do candidato.

Ciro covarde Gomes, ofende aqueles que têm mais idade, tem que aprender com os japoneses a respeitar os mais experientes. Ele apagou a postagem, típico de covarde pic.twitter.com/PIS6NJXsR8 — Luiz Antônio da Silv (@SCOOBYFLAY) August 29, 2022

O “corajoso” Ciro Gomes apagou seu Tweet preconceituoso, infame e sintomático de sua profunda inveja de Lula e de seu classismo. Não, Ciro, você não nasceu predestinado à presidência. Você é só mais um membro das oligarquias nordestinas, ressentido por não ter o que Lula tem. pic.twitter.com/CUi5oiqBJF — Jean Wyllys (@jeanwyllys_real) August 29, 2022