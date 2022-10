Após fecharem acordo, Lula e Tebet devem fazer aparição pública

Gleisi Hoffman, presidente do PT, afirma que os dois devem se encontrar nesta quinta-feira, ‘no mais tardar na sexta’

RONALDO SILVA/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Simone Tebet anuncia apoio a Lula em entrevista coletiva



A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffman, disse que a conversa entre Lula (PT) e Simone Tebet (MDB) foi “boa”. Os dois e outras autoridades da campanha almoçaram na casa de Marta Suplicy, em São Paulo. No encontro, Tebet sugeriu a inclusão de projetos no plano de governo do petista, o que foi acatado. Ela deve contribuir na área da saúde, educação e igualdade de gênero. A expectativa é que ela participe ativamente da campanha de Lula no segundo turno. A dirigente do PT afirmou que o convite para integrar a campanha foi feito “com todo o entusiasmo”. Apesar de ter formalizado o apoio sozinha em um hotel na capital, a previsão, segundo Gleisi, é que nesta quinta-feira ou “no mais tardar”, na sexta, os dois façam uma aparição pública juntos para oficializar a parceria. “Ela quer fazer um pronunciamento dela e a gente deve se encontrar amanhã publicamente. Estamos acertando a agenda, que está apertada”, disse. Segundo Hoffmann, durante o almoço não foi discutida uma participação de Tebet em um eventual governo do petista.