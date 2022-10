Após onda conservadora no Senado, Bolsonaro recebe apoio de parlamentares e diz ter ‘orgulho’ da Casa

Senadores eleitos e reeleitos, que já integraram o governo federal, manifestaram a preferência pela reeleição do mandatário; evento contou com a participação de representantes do agronegócio

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO - 05/10/2022 Jair Bolsonaro posa para foto com representantes do agronegócio e senadores eleitos e reeleitos



O presidente Jair Bolsonaro (PL) realizou uma coletiva de imprensa no Palácio do Alvorada nesta quarta-feira, 5, com parte dos senadores recém-eleitos para anunciar o apoio dos novos congressistas ao candidato à reeleição. Em sua fala inicial, o chefe do Executivo pediu um esforço dos parlamentares para buscarem novos votos e ter a certeza de que o Brasil “não sofrerá qualquer retrocesso”. Após ratificar que a nova composição do Senado Federal terá um viés de centro-direita, o mandatário ressaltou que pautas como a defesa do direito da família, a liberdades e garantias individuais, bem como o posicionamento contrário à regulamentação da mídia. “Um parlamento que, cada vez mais, orgulha a todos nós e, com essa nova composição, vai orgulhar ainda mais”, afirmou. Na sequência, senadores eleitos foram ao púlpito a começar por Celso Portinho (PL), que ressaltou o alto número de parlamentares que apoiarão a continuidade do governo federal caso Bolsonaro seja reeleito. “Não podemos dar um salto para o escuro, não podemos voltar para trás. Aqui hoje, presidente Bolsonaro tem o apoio da grande base do Senado, somos entre senadores de mandato e senadores eleitos, mais de 60. Raramente viu-se na história do país essa união”, argumentou. Ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves (Republicanos) disse que trata-se de “um novo tempo” e “um novo país” com a alta no número de parlamentares bolsonaristas na Casa Alta do Legislativo. Tereza Cristina, que comandou a pasta da Agricultura, Pecuária e Abastecimento argumentou que o agronegócio está no “DNA do nosso país” e ressaltou o apoio do setor ao candidato à reeleição. “Pode ter certeza que o agronegócio apoia o senhor [Bolsonaro] em peso, porque sabe o trabalho que foi feito no seu primeiro governo, para que o Brasil pudesse abastecer o Brasil e ainda exportar para mais de 160 países e abastecer 1 bilhão de pessoas no mundo”, finalizou. Mais cedo, o governador reeleito do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), também formalizou apoio a Jair Bolsonaro na sua corrida à manutenção de seu mandato. O segundo turno das eleições presidenciais ocorre no dia 30 de outubro.