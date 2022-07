Bivar nega desistência de candidatura à Presidência pelo União Brasil

Deputado havia indicado que iria abandonar a candidatura ao Palácio do Planalto e tentaria a reeleição na Câmara

Michel Jesus/ Câmara dos Deputados Bivar havia indicado que iria abandonar a candidatura ao Palácio do Planalto e tentaria a reeleição na Câmara dos Deputados



O deputado federal e presidente nacional do partido União Brasil, Luciano Bivar, negou a desistência a candidatura à Presidência da República. A declaração foi feita na noite desta sexta-feira, 29, em um grupo de WhatsApp. No mesmo dia, horas antes, o parlamentar havia indicado que iria abandonar a candidatura ao Palácio do Planalto e tentaria a reeleição na Câmara dos Deputados. Em troca, Bivar teria apoio da federação formada por PT, PCdoB e PV para concorrer a presidência da Casa de Leis em 2023. Inclusive, na semana passada, o PT iniciou tratativas para articular uma aliança com o União Brasil tanto em âmbito nacional quanto em estados.