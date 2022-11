Bloqueios nas rodovias federais foram totalmente interrompidos após nove dias de manifestações, diz PRF

Contudo, Pará, Rondônia e Mato Grosso ainda contam com interdições, ocorrências em que o fluxo de veículos não fica totalmente comprometido

PEDRO KIRILOS/ESTADÃO CONTEÚDO Insatisfação com o resultado das urnas no segundo turno levaram manifestantes às ruas



Na tarde desta terça-feira, 8, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que não há mais rodovias bloqueadas nas estradas brasileiras. Contudo, ainda existem três interdições, sendo elas no Pará, Rondônia e Mato Grosso. A PRF classifica como interdição quando o fluxo da via é apenas parcialmente interrompido. Já o bloqueio seria quando não há como veículos se locomoverem. No início da manhã desta terça-feira, 8, haviam sido registrados 10 interdições e cinco bloqueios. Segundo o órgão, o total de manifestações desfeitas desde o início das operações é de 1.079. No sábado, 5, a PRF também havia informado não haver mais bloqueios nas rodovias, mas manifestações voltaram a ganhar força no final de semana. Desde semana passada, o órgão trabalha para liberar as obstruções realizadas por manifestantes que contestam a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022. Como resultados das operações realizadas por forças de segurança pública, 65 prisões foram afetuadas, além da emissão de 7.325 multas a motoristas que participaram do bloqueio de rodovias. O valor a ser arrecadado já chega a R$ 18,6 milhões. O Supremo Tribunal Federal determinou que a PRF e a Polícia Militar de cada Estado atuassem pelo fim das mobilizações, apontando-as como “antidemocráticas” por se oporem a uma eleição limpa e transparente, como classificou.