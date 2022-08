Bolsonaro acena para motoqueiros em Volta Redonda e diz que vai respeitar resultado das urnas

Presidente também prestigiou a formatura de oficiais na Academia Militar das Agulhas Negras, no Rio

Alan Santos/PR Em outras oportunidades, presidente Bolsonaro participou de motociatas dirigindo e na garupa de apoiadores



O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) acenou para motoqueiros em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e afirmou que vai respeitar o resultado das eleições de 2022. Diferente de outras oportunidades, Bolsonaro, na manhã deste sábado, 20, não participou da motociata dirigindo ou na garupa de um apoiador. Ele apenas acenou para os motoqueiros, por volta das 9 horas, às margens da Rodovia Presidente Dutra, ao lado do candidato a vice-presidente, general Walter Braga Netto. Em um vídeo, que circula nas redes sociais, o presidente agradeceu ao apoio dos aproximadamente 1.000 motoqueiros que participaram do ato e disse que vai respeitar o resultado da eleição. “Fico muito feliz com essa manifestação espontânea. Estamos nessa empreitada buscando a reeleição. Claro que se esse for o entendimento. Caso ao contrário, a gente respeita. Mas a nossa democracia e liberdade acima de tudo”, comentou. Além disso, o mandatário prestigiou a cerimônia de formatura de oficiais na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), em Resende, também no Rio. Formado na Aman em 1977, Bolsonaro acompanhou a entrega de espadins a formandos da academia. Sem discursar, o presidente ficou ao lado da primeira-dama Michelle Bolsonaro, do senador Flávio Bolsonaro (PL), de ministros e comandantes das Forças Armadas.