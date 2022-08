Bolsonaro afirma que vai ‘evitar’ concursos públicos para ‘proteger o servidor’

Em encontro com empresários, presidente citou teto de gastos e disse que máquina pública está ‘no limite’: ‘Chega em um ponto que não tem dinheiro para pagar mais ninguém’

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que vai “evitar” a abertura de novos concursos públicos em 2023, caso seja reeleito à presidência da República. A fala aconteceu nesta terça-feira, 30, durante encontro com empresários, promovido pela União Nacional de Entidades do Comércio e Serviço (Unecs), ao ser questionado sobre reforma administrativa. Segundo o mandatário, a estratégia visa “proteger” os atuais servidores. “O jovem fica chateado, quer um concurso, mas a máquina está no seu limite. (…) Vamos evitar concurso público para até proteger o próprio servidor porque vai chegar em um ponto que não pode. Chega num ponto que não tem dinheiro para pagar mais ninguém”, afirmou, citando também a reforma da previdência e a imposição de teto de gastos para “estancar a hemorragia”, limitando o orçamento público. “Quando nós assumimos, cortamos mais de 20 mil cargos em comissão. Foi um grande sinalizador”, completou. Apesar de defender a contenção dos gastos e falar em evitar concursos, o presidente afirmou que pretende dar reajustes aos servidores. “Três anos sem reajuste. Passaram por anos difíceis. O não concurso público, aposentadoria e outras coisas. A gente encaixa aí”, concluiu.