Bolsonaro celebra casamento com o PP e diz que ‘não precisa de cartinha’ para defender democracia

Presidente participou da convenção que confirmou o apoio do Progressistas a sua reeleição e falou sobre parceria entre o Executivo e Legislativo: ‘Todos ganhamos’

Reprodução/Instagram/@progressistas O presidente Jair Bolsonaro participa da convenção do PP



Presidente Jair Bolsonaro (PL) comemorou a coligação entre o Progressistas (PP) e o Partido Liberal (PL). A aliança política, que confirma o apoio da sigla à reeleição do mandatário, foi aprovada nesta quarta-feira, 27, em evento na Câmara dos Deputados, com a presença de lideranças como Ciro Nogueira (PP), ministro da Casa Civil e presidente licenciado do Progressistas, o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), a deputada e ex-ministra Tereza Cristina e o líder do governo Ricardo Barros (PP-PR). Em discurso, Bolsonaro agradeceu o apoio à sua candidatura e reforçou a aliança entre o Executivo e o Legislativo. “Lira, entenda que sou o deputado número 514 desta Casa”, iniciou o mandatário, que também falou na irmandade entre os partidos e no “orgulho” de recordar os anos em que foi filiado. “Ciro [Nogueira], nesse clima, nesse ambiente, que dá voltando de voltar dá”, falou, aos risos. “Como é bom voltar aqui, ver algumas caras não tão novas, mas bastante familiares e que me fazem encher de orgulho e trazer boas recordações”, reforçou. Bolsonaro esteve na legenda de 2005 a 2016.

“Com esse apoio hoje, esse casamento nosso por ocasião das eleições, e que vai continuar depois, todos nós ganhamos. Tenho muito orgulho de ter integrado essa Casa por 28 anos, muito orgulho de desfrutar da amizade de parte de vocês e também um grande orgulho de ser brasileiro”, também mencionou. Em outro momento, o Bolsonaro ressaltou a defesa da democracia e liberdade, afirmando não precisar de uma “cartinha” ou sinalização para demonstrar que “o nosso caminho na democracia é liberdade e respeito à Constituição”.

“Defendemos a democracia. Não precisamos de nenhuma cartinha para falar que defendemos a democracia. Não precisamos, então, de apoio ou de sinalização de quem quer que seja para mostrar que o nosso caminho é a democracia, a liberdade, é o respeito à Constituição”, afirmou Bolsonaro. A fala é uma clara referência ao manifesto intitulado “Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito!”, divulgado pelo site da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) e que conta com mais de 100 mil assinaturas um dia após a divulgação.