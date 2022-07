PP aprova aliança com PL e apoio à reeleição de Bolsonaro

Convenção aconteceu em auditório da Câmara dos Deputados com a presença de Arthur Lira, Ciro Nogueira, Ricardo Barros e outros parlamentares

Isac Nóbrega/Presidência da República Evento confirma o apoio do partido de Ciro Nogueira à reeleição do presidente Jair Bolsonaro



O Progressistas (PP) confirmou a coligação com o Partido Liberal (PL) nesta quarta-feira, 27, durante convenção nacional da legenda em Brasília. A aliança foi aprovada em evento no auditório da Câmara dos Deputados, consolidando o apoio do partido de Arthur Lira (PP-AL), presidente da Casa, à sigla presidida pelo ex-deputado Valdemar Costa Neto, que tem o presidente Jair Bolsonaro (PL) como candidato à reeleição. O chefe do Executivo este presente na convenção partidária acompanhado da primeira-dama Michelle Bolsonaro. Entre os políticos e autoridades que participaram do ato estão Ciro Nogueira (PP), atual ministro da Casa Civil, a deputada federal Tereza Cristina (PP-MS), o deputado Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo na Câmara, o ministro das Comunicações, Fábio Faria (PP-RN) e o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB).