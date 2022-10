Bolsonaro encontra políticos e apoiadores em Balneário e Pelotas; Lula faz ato em Belford Roxo

Campanha do atual presidente busca apoio de prefeitos no Sul do país, enquanto petista reforça apoio no Rio de Janeiro

Os dois candidatos que vão disputar o segundo turno das eleições de 2022 à Presidência da República cumprem agendas diversas nesta terça-feira, 11. Com foco em conquistar apoio de lideranças municipais, o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, viajou para a região Sul do país e iniciou seus compromissos em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, se reuniu com prefeitos, lideranças políticas e empresários. No período da tarde, já no Rio Grande do Sul, o mandatário seguiu para Pelotas, onde participou de evento da campanha com apoiadores e teve encontro com representantes políticos da região, como o ex-ministro Onyx Lorenzoni (PL), que disputa o governo do Estado contra Eduardo Leite (PSDB), e o vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos), eleito ao Senado Federal pelo eleitorado gaúcho. “É sempre uma satisfação voltar para essa terra. Temos uma data pela frente que vai marcar o futuro de cada um de nós. O que nós queremos: a liberdade ou o Estado nos controlando? Se queremos um país livre de drogas ou com a droga legalizada? Se queremos um país onde se respeita a vida desde a sua concepção ou se queremos o aborto? Parece que não é muito difícil decidir”, afirmou Bolsonaro, em fala aos apoiadores, sendo interrompido por gritos dos presentes.

Já o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciou a terça-feira com ato em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O foco na região fluminense acontece após o prefeito Waguinho (União Brasil) declarar apoio à candidatura petista para o segundo turno à Presidência. O objetivo da campanha do Partido dos Trabalhadores é aumentar o eleitorado no Estado onde Lula perdeu para Bolsonaro no 1º turno. No período da tarde, o ex-presidente participou de caminhada com o povo, com saída na Praça da Areia Branca. O último compromisso é coletiva de imprensa no clube Atlético Heliópolis. “Vamos voltar a fazer programas de inclusão social, fazer pontos de cultura no Rio de Janeiro. E vamos voltar a fazer as cidades parceiras, porque não adianta o país estar bem e as cidades estarem mal”, afirmou Lula, durante ato em Belford Roxo.