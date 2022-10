STJ agenda julgamento de governador de Alagoas para próxima quinta-feira

Chefe do Executivo estadual, alvo de uma operação da Polícia Federal, foi afastado por suposto desvio de recursos públicos através da contratação de funcionários fantasmas

Reprodução/Assembleia Legislativa de Alagoas Paulo Dantas, governador do Alagoas, foi afastado do cargo por suspeitas de desvio de recursos públicos



O Superior Tribunal de Justiça (STJ) agendou para a próxima quinta-feira, 13, o julgamento sobre a decisão que afastou Paulo Dantas (MDB) do cargo de governador do Estado de Alagoas. O político emedebista é acusado e investigado, desde agosto, por participar de um suposto esquema de desvio de recursos públicos através da contratação de funcionários fantasmas em sua gestão. A Corte Especial fará uma sessão extraordinária para analisar o caso e a reunião ocorrerá de maneira fechada, já que o processo corre em sigilo. Na manhã desta terça-feira, 11, a Policia Federal realizou a Operação Edema, que teve Paulo como um dos alvos. O alagoano, apoiado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disputa o segundo turno da eleição ao cargo de governador do Estado contra Rodrigo Cunha (União Brasil). No primeiro turno, o candidato que disputa a reeleição terminou o pleito com 46,4% dos votos contra 26,79% de Cunha. Dantas e acusado de integrar uma organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro.