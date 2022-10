Bolsonaro encontra prefeitos de SP e participa de jantar com Garcia; Lula faz campanha de rua no RJ

Presidente vai ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, para encontro com atual governador e lideranças regionais; petista cumpre agenda em São Gonçalo e na capital fluminense

Montagem Jovem Pan: WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO e MARCELO FONSECA/ESTADÃO CONTEÚDO Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva disputam o segundo turno das eleições 2022 no dia 30 de outubro



A 10 dias do segundo turno das eleições de 2022, os dois candidatos que disputam a Presidência da República intensificaram agendas de campanha nesta quinta-feira, 20, com programações em mais de um Estado do país. O presidente Jair Bolsonaro (PL), por exemplo, deu início a maratona de eventos no Estado de São Paulo, onde deve permanecer até o próximo domingo, 23. O primeiro compromisso foi um encontro com influenciadores digitais no Parque Ibirapuera, na capital paulista. Na sequência, já no período da tarde, o chefe do Executivo teve encontro com prefeitos e vereadores Arena Renascer, no Canindé, onde esteve acompanhando do candidato a governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do atual governador Rodrigo Garcia (PSDB), derrotado na disputa local, que anunciou apoio a ambas candidaturas no segundo turno. Ainda nesta quinta, Bolsonaro grava podcast Inteligência Ltda, às 19h, e participada de um encontro com lideranças políticas às 21h, no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, onde o atual governador vai oferecer um jantar para o presidente e o ex-ministro da Infraestrutura, com o objetivo de angariar apoio. O presidente do diretório de São Paulo do Partido dos Trabalhadores, Luiz Marinho, chegou a ingressar com ação para suspender o evento, argumentando cunho eleitoral. Entretanto, a Justiça negou o pedido.

Por sua vez, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre agenda no Rio de Janeiro, Estado do seu adversário e que representa um desafio político para a campanha petista. Logo no início da manhã, Lula iniciou os compromissos eleitorais com coletiva de imprensa no Hotel Pestana, em Copacabana. No encontro, entre outras coisas, ele incentivou os atos de ruas na reta final do período eleitoral e falou sobre propostas para seu governo, se eleito. “Vamos continuar defendendo a necessidade de criar mais empregos, fazer o reajuste do salário mínimo todo ano, manter o bolsa família de R$ 600 mais R$ 150 por criança de até 6 anos, e criar linhas de créditos para quem quer investir em micro e pequeno empreendimentos”, afirmou. O ex-presidente também afirmou que armas “não interessam” para as famílias viverem em paz e exaltou a construção civil como ramo mais promissor para a geração de empregos. Na sequência, às 12h, ele participou de uma caminhada com eleitores e lideranças locais em São Gonçalo. “Estamos fazendo em São Gonçalo uma caminhada da esperança, para que no dia 1° de janeiro a gente possa já começar a gerar empregos e acabar com a fome. Vamos voltar para fazer mais universidades, fortalecer o Prouni e trazer esperança pra nossa juventude”, disse à multidão presente, que empunhava bandeiras do Brasil e acompanhava o ato. Agora no final da tarde, Lula participa de outra caminhada com eleitores, desta vez no bairro de Padre Miguel, na cidade do Rio de Janeiro.