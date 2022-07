Bolsonaro exalta ‘capitão Tarcísio’ para paulistas em evento do agro

Presidente citou ações da Infraestrutura chefiadas pelo pré-candidato ao Governo de São Paulo e reforçou apoio ao ‘amigo’ : ‘Pessoa maravilhosa’

Carolina Antunes/PR Bolsonaro e Tarcísio de Freitas durante uma visita às obras de recuperação da pista principal do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo



O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), usou parte de seu discurso nesta segunda-feira, 25, na cerimônia de abertura do Global Agribusiness Forum 2022, para exaltar seu apoio ao ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), pré-candidato ao Governo de São Paulo. Em parte do pronunciamento, ao mencionar a integração da Malha Paulista, o mandatário afirmou que o ex-subordinado é uma “pessoa fantástica”. “[Tarcísio é] uma pessoa fantástica que foi descoberto por nós por acaso. Deixo claro, não foi nenhum partido que ofereceu o Tarcísio, foi realmente uma escolha técnica de pessoas, assim como fizemos em todos os ministérios”, exaltou Bolsonaro, que também chamou o pré-candidato de “meu amigo capitão Tarcísio”.

“É o agro que nos dá a segurança alimentar, bem como para mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Mas para isso sair do nosso interior até os transportes, precisamos de infraestrutura. Aí entra em campo desde o primeiro dia, meu amigo, o capitão Tarcísio, formado pelo IME, concursado da Câmara dos Deputados e ele se voluntariou a entregar o nosso ministério. O trabalho dele é conhecido por todos”, mencionou, citando ações do Ministério da Infraestrutura chefiadas pelo ex-ministro, que também participou do evento. Além de Tarcísio, Bolsonaro também estava acompanhado de Paulo Guedes, Ciro Nogueira, Luiz Eduardo Ramos, Marcos Montes, Joaquim Álvaro Pereira e Fábio Faria, que seguem no quadro de membros do primeiro escalão do governo.