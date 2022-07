Tarcísio diz que geração de empregos e ‘cuidado com as pessoas’ serão foco em SP

Pré-candidato ao governo do Estado afirma que projeto de governo inclui temas como habitação, revitalização do Centro e tratamento de dependentes químicos

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO O ex-ministro da Infraestrutura é pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos)



O ex-ministro da Infraestrutura e pré-candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) afirmou que a “geração de empregos e cuidado com as pessoas” serão o foco da sua campanha no Estado. Em entrevista à Jovem Pan, ele defendeu a importância de apresentar o projeto de governo aos cidadãos, citando temas como habitação, revitalização do Centro, tratamento dos dependentes químicos e os cuidados com pessoas vivendo em situação de rua, além de pautas como melhorias na saúde e educação. “Essa mensagem precisa chegar e precisamos dessa mobilização. Um evento como esse abastece as pessoas de informação, a gente engaja e mobiliza. É uma prévia do que vai acontecer na convenção nacional, no dia 30, com o presidente da República”, mencionou Tarcísio, confirmando a presença de Jair Bolsonaro no evento.

A oficialização da candidatura do ex-ministro ao Governo de São Paulo acontece no mesmo dia da convenção do PSDB, que também vai confirmar a candidatura de Rodrigo Garcia, atual governador, ao Estado. Ambos pré-candidatos estão tecnicamente empatados em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, ficando atrás de Fernando Haddad (PT), que lidera com 28%. “A gente vai colocar, de novo, o nosso projeto, as nossas propostas. Vamos trazer o presidente Bolsonaro, que é uma pessoa que tem nos incentivado e caminhado conosco esse tempo todo. Então, vamos mostrar a importância de ter o governo de São Paulo alinhado com o governo federal”, concluiu.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini