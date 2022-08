Bolsonaro inicia campanha em Juiz de Fora e diz que Brasil estava ‘à beira do socialismo’

Presidente participou de motociata na cidade mineira e discursou a apoiadores e lideranças religiosas

Reprodução / Twitter @FlavioBolsonaro Presidente Jair Bolsonaro (PL) participou de ato em Juiz de Fora ao lado da primeira dama Michelle



O presidente Jair Bolsonaro (PL) deu início à campanha eleitoral com participação em um evento religioso na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Em seu primeiro discurso, o mandatário falou sobre temas já conhecidos pelos seus apoiadores e abordados em falas anteriores, como as ações do governo federal durante a pandemia, a recessão econômica e as recentes quedas no preço da gasolina e do diesel, ao reconhecer a difícil luta contra o “lobby dos combustíveis”. “Estamos vencendo e vocês estão vendo os resultados”, mencionou Bolsonaro, em sinalização direta à redução de R$ 0,18 no preço da gasolina pela Petrobras, ocorrida a partir desta terça-feira, 16. Em outros momentos, o presidente também lamentou as mortes por Covid-19, embora reafirme não ter errado em nenhuma observação feita na pandemia, falou em milagres e disse que o Brasil caminhava para o socialismo. “O Brasil estava à beira de um colapso, com problemas éticos, morais e econômicos, e marchava, sim, a passos largos para o socialismo”, afirmou o chefe do Executivo.

Candidato do Partido Liberal, Jair Bolsonaro também participou de motociata em Juiz de Fora. A cidade escolhida para iniciar o período de campanha é justamente onde, em 2018, ele recebeu uma facada de Adélio Bispo, durante evento eleitoral. O episódio foi lembrado pelo atual presidente em seu discurso, agora como candidato à reeleição. “Não tem como não se emocionar voltando em Juiz de Fora. […] Agradeço a Deus pela minha segunda vida e por ter a missão de ser chefe do Executivo. Fácil não é”, reforçou o presidente. Ele citou três milagres que teriam acontecido na sua história: a facada, sua eleição à Presidência e a escolha de um quadro técnico para seus ministérios, “sem aceitar pressões partidárias”. “Fizemos um ministério, a grande maioria das pessoas de bem, alguns nos deixaram ao longo desse tempo, mas demos uma resposta à população”, afirmou o presidente. Oficialmente, segundo calendário eleitoral, a campanha das eleições de 2022 começa nesta terça, 16. Segundo a última pesquisa eleitoral, divulgada nesta segunda pelo Ipec, Bolsonaro aparece em segundo lugar, com 32% das intenções de voto.