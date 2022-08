Ipec: Lula tem 44% das intenções de voto; Bolsonaro, 32%

Ciro Gomes (PDT) aparece na terceira colocação, com 6%, e Simone Tebet (MDB) soma a 2%

Montagem Jovem Pan: ANDRé RIBEIRO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO e FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Os candidatos à presidência da República: Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL)



Candidato à presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores (PT), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera a corrida ao Palácio do Planalto. É o que aponta a pesquisa do Instituto Ipec (antigo Ibope Pesquisas), divulgada nesta segunda-feira, 15. Segundo o levantamento, o petista aparece com 44% das intenções de voto, o que representa X pontos percentuais de vantagem em relação ao segundo colocado, o presidente Jair Bolsonaro (PL), que soma 32%. O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) aparece em terceiro lugar, com 6% dos votos, seguido da senadora Simone Tebet (MDB), que tem 2%. Brancos e nulos somam 8%; 7% não sabem ou não responderam. Eymael (DC), Felipe D’Ávila (Novo), Leonardo Péricles (UP), Pablo Marçal (Pros), Sofia Manzano (PCB) e Soraya Thronicke (União Brasil) foram citados, não alcançaram 1% das intenções de voto. Esta é a última pesquisa antes do início da campanha eleitoral. A partir desta terça-feira, 16, os concorrentes estão autorizados a realizar comícios e pedir votos. A propaganda em rádio e televisão começará no dia 26 de agosto.

Na pesquisa espontânea, quando não são citados os nomes dos presidenciáveis, Lula chega aos 41%, ante 30% de Bolsonaro. Ciro Gomes, por sua vez, é lembrado por 3% dos eleitores. Brancos ou nulos são 9%; 16% não sabem ou não opinaram. Em um eventual cenário de segundo turno, o petista venceria com 51% das intenções de voto, contra 35% de Bolsonaro. Brancos ou nulos são 9%; não sabem, 5%. Ainda segundo o Ipec, a gestão do presidente da República é boa ou ótima para 29% do eleitorado. Para 26%, a administração é regular. Para a maioria, 43%, é ruim ou péssima. O instituto também mediu a rejeição dos presidenciáveis. Bolsonaro é rejeitado por 46% dos eleitores, seguido por Lula (33%), Ciro Gomes (18%), Eymael (7%), Pablo Marçal, Simone Tebet e Vera Lúcia, com 6%, Leonardo D’Ávila, Leonardo Péricles e Sofia Manzano, com 5%. A senadora Soraya Thronicke é rejeitada por 4% do eleitorado; 3% poderiam votar em todos os candidatos. Outros 8% não sabem ou não responderam.

Foram entrevistados 2.000 eleitores entre os dias 12 e 14 de agosto em 130 municípios do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%. O estudo capta o efeito dos primeiros pagamentos do novo valor de R$ 600 do Auxílio Brasil, que começaram a ser feitos na terça-feira, 9. O benefício é concedido às famílias mais pobres da população, segmento no qual Bolsonaro tenta reduzir sua distância para Lula. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-03980/2022. A pesquisa desta segunda-feira, 15, é a primeira pesquisa de uma série contratada pela TV Globo que terá divulgação semanal pelo instituto, fundado por ex-executivos do Ibope.