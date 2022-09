Bolsonaro lidera no Paraná com 48,6% de intenções de votos; Lula recua para 28%, diz Paraná Pesquisas

Ciro Gomes (PDT) aparece em terceiro lugar, com 6,5% de apoio dos eleitores no Estado; Simone Tebet (MDB) cresce e chega a 4,3%

O presidente Jair Bolsonaro (PL) segue com vantagem na corrida eleitoral à Presidência entre os eleitores do Paraná. É o que mostra a nova pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, divulgada nesta terça-feira, 6. Segundo o levantamento, entre a população do Estado, 48,6% dos entrevistados declaram voto ao mandatário, o que representa um diferença de 1,6 pontos percentuais na comparação com o resultado de junho, que ficou em 47%. Ao mesmo tempo, a pesquisa também aponta um recuo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre os paranaenses. Em junho, o petista tinha 30% de apoio no Estado, ante 28% do mês de setembro. Em terceiro lugar, Ciro Gomes (PDT) passou de 5,7% para 6,5%. Entretanto, as oscilações dos três primeiros candidatos, ainda que para mais ou para menos, estão dentro da margem de erro do levantamento, que é de 2,7 pontos percentuais. Ou seja, na prática há uma estabilidade no cenário dos primeiros colocados. No entanto, com a candidato Simone Tebet (MDB), o crescimento foi acima da margem de erro, passando de 1,3% de intenções de votos para 4,3%. Outros candidatos testados no cenário estimulado não chegaram a 1%. Brancos e nulos representam 5,8% dos eleitores e indecisos 5,5%. A pesquisa do Instituto Paraná foi realizada entre os dias 31 de agosto e 5 de setembro, em 62 municípios do Estado. Ao todo, foram ouvidos 1.410 eleitores e a margem de erro é de 2,7 pontos percentuais.