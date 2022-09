‘Tudo o que eu faço e falo, eu tenho o aval do Paulo Guedes’, diz Bolsonaro

Em sabatina à Jovem Pan, presidente, que é candidato à reeleição, apontou que seu governo ‘está dando certo’ e ressaltou que é ‘o primeiro presidente com teto de gastos’

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro garantiu que haverá espaço no orçamento para o Auxílio Brasil de R$ 600



O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a afirmar que seu governo “está dando certo”, com destaque para a recuperação econômica do Brasil em 2022. Durante sabatina no Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, nesta terça-feira, 6, o mandatário citou redução de impostos, como de veleiros, e falou em resultados positivos, apesar de ser o primeiro presidente a enfrentar um teto de gastos. “Nós estamos diminuindo impostos e aumentando a arrecadação. Reduzimos em 35% o IPI de quatro mil produtos. Olha a gasolina, olha a conta de luz da tua casa, do teu pequeno negócio, diminuiu também o preço da energia elétrica. Reduzimos o ano passado de veleiros. O pessoal reclamou: e os produtos da cesta básica? Já tínhamos reduzido a 0 os produtos da cesta básica, não tem mais imposto federal”, afirmou. Segundo Bolsonaro, cada veleiro gera, em média, mais dois empregos, o que justifica a retirada do imposto de importação, assim como no caso dos games e do whey protein. Ainda sobre questões econômicas, Bolsonaro também falou a respeito da continuidade do pagamento mensal de R$ 600 do Auxílio Brasil, uma das suas principais promessas neste período eleitoral. De acordo com ele, o ministro da Economia, Paulo Guedes, garantiu que haverá espaço no orçamento para os pagamentos, sem riscos de ruptura do teto de gastos.

“Tudo que faço e falo tenho aval do Paulo Guedes. Sou presidente, mas converso com todos ministros antes de tomar decisão e ele garantiu que na reforma fiscal tem espaço para mais R$ 200 [do Auxílio Brasil], sendo aprovado ainda neste ano”, afirmou, voltando a reforçar a escolha técnica de seu corpo de ministros. “É um governo que está dando certo, que nos orgulha, com escolha de ministros técnicos. Vocês nunca mais vão ver um Tarcísio de Freitas. Pega os ex-ministros de Lula, de FHC, veja o que eles fizeram no Brasil”, completou. Bolsonaro também reforçou que, se reeleito, os impostos federais sobre a gasolina, álcool e diesel vão continuar zerados, mas afirmou que, diferente de outros candidatos à Presidência que fazem muitas promessas, ele “continua sendo presidente” durante a campanha e deve ter responsabilidade pelo que promete. “Época de campanha é época de mentiras. Continuo com a minha palavra, com a palavra de Paulo Guedes, respeitado economista, que diz que vai manter os R$ 600”, finalizou.