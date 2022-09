Bolsonaro participa de motociata em comemoração ao 7 de setembro no Rio

Candidato à reeleição foi até Copacabana na condução de uma motocicleta; em aceno ao eleitorado feminino, primeiro pelotão teve forte presença de condutoras

WALLACE SILVA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 07/09/2022 Presidente Jair Bolsonaro participa de motociata em Copacabana, no Rio de Janeiro



O presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou ao Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 7, para participar das celebrações do Bicentenário da de Independência do Brasil. Ao chegar na capital fluminense, o mandatário participou de uma motociata do Aterro do Flamengo até a praia de Copacabana, na zona sul, onde ocorrerão as apresentações militares. Sem o uso de capacete, o chefe do Executivo recebeu o apoio de bolsonaristas e foi alvo de pequenos protestos ao longo do trajeto. Ao chegar na Avenida Oswaldo Cruz, Bolsonaro recebeu uma vaia e alguns apoiadores fizeram o ‘L’ com as mãos, em referência ao ex-presidente e seu adversário Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O atual comandante do Planalto desceu da motocicleta, em determinado momento, para cumprimentar seus apoiadores. Em referência ao eleitorado feminino, Bolsonaro autorizou que o primeiro pelotão da motociata fosse formado apenas por mulheres. Cerca de 50 pilotas acompanharam o presidente ao longo do percurso nas ruas cariocas. A chegada do candidato à reeleição precede a participação do mesmo nos atos em Brasília. Na capital federal, Bolsonaro afirmou que costuma pedir a Deus “sabedoria”, “força para resistir e coragem para decidir”. “Podem ter certeza, é obrigação de todos jogarem dentro das quatro linhas da constituição. Com a reeleição, nós traremos para dentro dessas quatro linhas todos aqueles que ousam ficar fora delas”, disse.