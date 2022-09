Confira fotos dos desfiles e celebrações do 7 de setembro em todo Brasil

Milhares de pessoas foram para as ruas de todo país comemorar os 200 anos de independência

Ivan Pacheco / AFP Homem participa de um comício de carreata e desfile militar para marcar o 200º aniversário da independência do Brasil, na praia de Copacabana



O Brasil comemora 200 anos de independência nesta quarta-feira, 7. Para celebrar esta data, milhares de pessoas saíram às ruas de todo país para prestigiar os tradicionais desfiles cívicos-militares que acontecem, manifestarem e, em São Paulo, aproveitar a reabertura do Museu do Ipiranga – fechado desde 2013 para restauração – que contará com diversos shows ao decorrer do dia. As comemorações acontecem após dois anos sem, por causa da pandemia de Covid-19. Pela manhã, em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro discursou para manifestantes apoiadores que estavam presentes nos arredores da Esplanada dos Ministérios após o desfile que contou com participação de mais de 3 mil militares. “Terra prometida. Brasil, um pedaço do paraíso. Alegria de ser brasileiro. Orgulho de ter nascido nessa terra. Cores preferidas? O verde e o amarelo. O nosso objetivo? A liberdade eterna. Tenho certeza, mais do que o oxigênio, a nossa liberdade é essencial para a nossa vida”, declarou o presidente, que também aproveitou o momento para criticar opositores e fazer alusão às supostas interferências do Supremo Tribunal Federal. Líderes mundiais também saudaram o Brasil pelo bicentenário. A Rainha Elizabeth II desejou que o país continue “trabalhando com esperança e determinação para superar os desafios globais juntos”. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, reforçou a parceira entre os países e parabenizou Bolsonaro e os brasileiros, além de ressaltar a importância do Brasil no mundo. “Desempenha um papel importante na economia mundial e participa ativamente na resolução de muitos assuntos atuais da agenda regional e global”, pontuou. Outras autoridades, como Xi Jinping, líder chinês, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, e o Ministérios das Relações Exteriores da Argentina, México e Peru, também deixaram suas mensagens de parabéns. Confira como está sendo as comemorações de 7 de setembro em todo Brasil.