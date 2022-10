Bolsonaro pede ‘empenho’ dos prefeitos na reta final do 2º turno: ‘Dá para virar voto’

Presidente esteve presente na capital paulista, se encontrou com chefes do Executivo municipal e afirmou que sua vitória está encaminhada em todos os Estados do país

ANDRé RIBEIRO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Jair Bolsonaro (PL) disputará o segundo turno das eleições presidenciais contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)



O presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve presente em um evento para prefeitos paulistas nesta quinta-feira, em São Paulo, e aproveitou para pedir um maior ‘empenho’ aos mandatários regionais nesta reta final do segundo turno presidencial. No local, o chefe do Executivo federal ressaltou que “dá para virar voto de lá [esquerda] para cá [direita]. Daqui para lá não vai voto, mas de lá para cá vem. Nós já viramos em Minas Gerais. Em São Paulo já ganhamos a batalha. Estamos ganhando também em todos os Estados do Brasil, sem exceção. A maioria de governadores eleitos ou reeleitos, a grande maioria, fecharam [sic] conosco”, pontuou após ressaltar que vereadores podem ajudar o atual governo federal a “virar o jogo” – em referência à vantagem conquistada por seu adversário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno. “O futuro de nossa pátria, dos nossos filhos, passa pelo empenho de cada um. Não basta apenas o voto da família, tem que buscar fora dela. E tenho certeza que vamos ampliar a vantagem em São Paulo com apoio especial do nosso governador [Rodrigo Garcia]”, finalizou. No local, estiveram presentes o candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); o atual governador do Estado, Rodrigo Garcia (PSDB); o governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo); o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando (PSDB); e o deputado estadual Delegado Olim (Progressistas).