Bolsonaro pede votos em eventos religiosos em Minas e São Paulo; Lula faz caminhadas no Rio e em Salvador

Presidente busca ampliar o número de votos nos dois maiores colégios eleitorais; petista se reúne com lideranças comunitárias

NELSON ALMEIDA / AFP - EVARISTO SA / AFP Bolsonaro e Lula disputam o segundo turno das eleições 2022 para a Presidência da República



As campanhas eleitorais dos candidatos à Presidência da República seguem a todo vapor para o segundo turno das eleições 2022, marcada para 30 de outubro. Em Minas Gerais, o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) continua em busca de apoios para ampliar o número de votos no Estado. Isso porque no primeiro turno o atual presidente obteve 43,60% dos votos em território mineiro, ficando atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que registrou 48,29% dos votos – a diferença é de mais de 500 mil votos. Nesta quarta-feira, 12, Bolsonaro participou da inauguração de um templo evangélico em Minas. Na oportunidade, ele pediu voto aos frequentadores da igreja fundada pelo missionário Valdemiro Santiago e reforçou o apoio que recebe do governador reeleito do Estado, Romeu Zema (Novo), que estava ao lado dele em cima de um carro de som. “Se estamos dando certo até o momento, peço humildemente a vocês esta oportunidade de, ao lado do governador Zema, comandarmos Minas Gerais e o nosso Brasil”, frisou. O presidente também esteve, à tarde, no Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo, onde milhares de fiéis homenagearam a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Na Basílica, ao lado do candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, Bolsonaro participou da missa das 14 horas.

Em relação a Lula, reuniu-se com lideranças comunitárias no Rio de Janeiro durante a manhã desta quarta. Inclusive, recebeu uma cópia do Plano Popular do Complexo do Alemão. “Nós precisamos mudar essa história de que o Estado só participa na comunidade quando manda a polícia para cá para bater em alguém. Nós queremos que a polícia seja um componente de política pública do Estado. Antes de vir a polícia, tem que vir a educação, tem que vir a saúde, tem que vir a cultura, tem que vir a melhoria da vida das pessoas”, comentou. No Complexo do Alemão, o petista participou de uma caminhada pelas ruas com o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD). Na sequência Lula foi para Salvador, na Bahia, onde atendeu a imprensa ao lado do candidato ao governo do Estado, Jerônimo Rodrigues (PT). Depois disso, ambos seguiram para uma caminhada na capital baiana.