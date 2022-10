Bolsonaro recebe apoio de dois prefeitos; Lula se reúne com políticos e sociedade civil

Presidente também esteve nesta segunda-feira, 10, no Ministério da Defesa, enquanto petista participou de entrevista em rádio do Rio de Janeiro

Montagem Jovem Pan: FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO e ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva disputam o segundo turno das eleições 2022



Os dois candidatos que vão disputar o segundo turno das eleições de 2022 à Presidência da República cumprem agendas diversas nesta segunda-feira, 10. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), líder das pesquisas de intenções de votos, concedeu entrevista à rádio Super Rádio Tupi, do Rio de Janeiro. Entre outras coisas, o petista reafirmou seu compromisso de, se eleito, retomar o programa Minha Casa, Minha Vida para o financiamento imobiliário, com o objetivo de garantir que “todo mundo tenha um lar”. “Que todo mundo tenha direito a ter um telhadozinho para não pegar nem o sol e nem a chuva. Isso é obrigação do Estado. Nós já fizemos uma vez”, afirmou o ex-presidente. O Estado do Rio de Janeiro é um dos focos da campanha de Lula para o segundo turno. Em coletivas anteriores, ele já mencionou o desejo de virar o cenário eleitoral na região, que votou majoritariamente no presidente Jair Bolsonaro (PL). “Nós vamos voltar a fazer o Rio de Janeiro crescer outra vez. Crescer economicamente, gerar empregos, gerar riqueza para distribuir para o povo porque é isso que conta”, afirmou na entrevista. Também nesta segunda, Lula se reuniu com lideranças políticas e representantes da sociedade civil e Associação Derrubando Muros em São Paulo.

Já o presidente Jair Bolsonaro (PL) teve um encontro com prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), que declarou apoio à reeleição do mandatário. “Estou com ele [Bolsonaro] desde 2015. O Avante caminha de um lado diferente, mas eu tenho minha autonomia dentro do partido para poder escolher aquele que vai governar o país pelos próximos 4 anos”, afirmou o político, indo contra a posição nacional do partido, que integra a coligação do ex-presidente Lula. O presidente também se reuniu com o prefeito de Sorocaba Rodrigo Manga (Republicanos), que reforçou seu apoio à campanha de Bolsonaro no segundo turno e afirmou que prefeitos das 27 cidades da região de Sorocaba também estão apoiando o atual governo, bem como a vitória de Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo. “Tivemos agora um apoio massivo de prefeitos que estão aderindo ainda mais a campanha do governador Tarcísio e presidente Bolsonaro. Alguns não tinham declarado apoio explicitamente e estão aderindo agora, vestindo a camisa, entendendo que esse é o melhor caminho para o nosso País e Estado de São Paulo”. Ainda nesta segunda, Bolsonaro também participou de reunião no Ministério da Defesa, onde recebeu das Forças Armadas o balanço de ações sobre as operações Garantia da Votação e Apuração (GVA) do primeiro turno das eleições 2022.