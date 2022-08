Bolsonaro vai respeitar resultado de urnas porque vai ganhar, diz Ciro Nogueira

Ministro-chefe da Casa Civil afirma que o presidente vai ultrapassar Lula nas pesquisas de intenções de voto em até 15 dias

Isac Nóbrega/PR Ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, comentou sobre os resultados positivos de Bolsonaro nos levantamentos de intenções de voto



O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, afirmou, nesta sexta-feira, 26, que o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) vai respeitar o resultado das urnas. A explicação dele para a declaração é porque Bolsonaro vai vencer as eleições de 2022. Até o momento, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as pesquisas de intenções de voto e o atual mandatário está logo atrás, na segunda posição. No entanto, Ciro Nogueira diz que o presidente vai ultrapassar o petista nos levantamentos em até 15 dias. Ele também comentou que os atos de 7 de setembro, em Copacabana, no Rio de Janeiro, vão servir para comemorar os novos índices. “Vai (respeitar), até porque ele vai ganhar. O presidente, não tenha dúvida. Nós estamos num processo agora, e nos próximos 15 dias eu tenho certeza que o presidente já vai estar à frente das pesquisas. Vamos fazer uma grande celebração aqui no dia 7 com ele já à frente”, ressaltou. A previsão, segundo ele, está relacionada ao crescimento de Bolsonaro nas pesquisas após o início de campanha eleitoral. “São índices (de pesquisas) que nós já temos. Ele (Bolsonaro) já ultrapassou o presidente Lula no Sudeste, no Sul ele já está bem à frente, no Nordeste tem muito mais voto do que teve na eleição passada, está à frente no Norte e no Centro-Oeste. Anotem: 7 de setembro o presidente vai estar à frente das pesquisas”, completou Ciro Nogueira.