‘O presidente é pop’, afirma Constantino após participação de Bolsonaro no Pânico

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram a entrevista do presidente nesta sexta-feira, 26

Reprodução/Jovem Pan News Bolsonaro participou nesta sexta-feira, 26, do programa Pânico, da Jovem Pan



O presidente Jair Bolsonaro (PL) concedeu entrevista nesta sexta-feira, 26, ao Pânico, da Jovem Pan. Candidato à reeleição do cargo, o atual chefe do Executivo federal aparece em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto ao Palácio do Planalto, atrás de seu principal adversário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em suas entrevistas mais recentes, Bolsonaro tem defendido a postura do governo federal durante a pandemia de Covid-19 , exaltando a compra de mais de 500 milhões de doses de vacinas, e criticando a política dos governadores que chama do “fecha tudo e a economia a gente vê depois”. A participação de Bolsonaro no Pânico foi tema no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta sexta-feira, 26.

O comentarista Rodrigo Constantino elogiou a participação de Bolsonaro no Pânico e disse que ele é “pop”. “O número no Pânico foi impressionante. A constatação que temos de fazer aqui é que o presidente é pop. A gente acompanhou depois a descida dele e a tentativa de andar ali pelo corredor do prédio e da Avenida Paulista. É um negócio impressionante. O presidente é pop. E por que isso? Em parte, ele tem um contato direto com a população que fere a velha política. E o presidente, neste modelo mais despojado, mais descontraído, consegue ter mais espaço para rebater muito dessas falácias. Explicar muitas coisas que foram feitas, muitas conquistas, apresentar dados concretos que a mídia esconde da população. Nunca antes na história desse país se teve um presidente tão transparente e acessível com o povo e que tenha representado um obstáculo, uma barreira tão firme a esses interesses pecaminosos da velha política fisiológica e podre lá em Brasília. Quando a gente olha os ministérios a gente precisa tirar o chapéu. É um presidente diferenciado neste sentido”, comentou.

