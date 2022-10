Candidata a deputada estadual recebe apenas o próprio voto nas eleições

Thamires Oliveira, do Agir, de 33 anos, foi a única de São Paulo a registrar apenas um ponto nas urnas

Reprodução/Arquivo Pessoal Vendedora contou que fez campanha, participou de reuniões, além de contratar pessoas para trabalharem na divulgação da candidatura



A candidata a deputada estadual Thamires Oliveira (Agir), de 33 anos, obteve apenas um voto nas eleições 2022: o dela próprio. A vendedora, que disputava uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), contou que fez campanha, participou de reuniões, além de contratar pessoas para trabalharem na divulgação da candidatura. De acordo com Thamires, ela recebeu R$ 5 mil em 17 de setembro do Fundo Eleitoral da direção estadual do Agir para a campanha e um pacote com milhares de santinhos em “dobradinha” com o presidente do partido, Carlos Roberto, candidato a deputado federal. No entanto, ela não aprovou o material e não o distribuiu nas ruas. A candidata relatou que o partido não deu nenhuma assistência. Nem a campanha de porta em porta que diz ter feito foi o suficiente para conquistar eleitores. Nem a família da vendedora, nem as duas funcionários que ela contratou para a campanha votaram nela.